夏の川釣りを代表する魚の名前から、互いに譲り合う姿勢を指す言葉まで。全く異なるジャンルの3つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、趣味の世界から歴史的な地名、そして日常のコミュニケーションで使われる言葉をピックアップしました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□つり
□□たや
□□みより

ヒント：独特の香りがすることから「香魚」とも呼ばれる川魚を何と呼ぶ？

正解：あゆ

正解は「あゆ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あゆ」を入れると、次のようになります。

あゆつり（鮎釣り）
あゆたや（アユタヤ）
あゆみより（歩み寄り）

夏の清流での「鮎釣り（あゆつり）」や、14世紀から続くタイの歴史ある古都「アユタヤ（Ayutthaya）」、そして意見の違いを埋める「歩み寄り（あゆみより）」が並びました。同じ「あゆ」という音でも、日本の自然、世界の歴史、そして対人関係の言葉と、非常に幅広い文脈で使われているのが面白いポイントです。

