【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 世界遺産に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、趣味の世界から歴史的な地名、そして日常のコミュニケーションで使われる言葉をピックアップしました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。
□□つり
□□たや
□□みより
ヒント：独特の香りがすることから「香魚」とも呼ばれる川魚を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あゆ」を入れると、次のようになります。
あゆつり（鮎釣り）
あゆたや（アユタヤ）
あゆみより（歩み寄り）
夏の清流での「鮎釣り（あゆつり）」や、14世紀から続くタイの歴史ある古都「アユタヤ（Ayutthaya）」、そして意見の違いを埋める「歩み寄り（あゆみより）」が並びました。同じ「あゆ」という音でも、日本の自然、世界の歴史、そして対人関係の言葉と、非常に幅広い文脈で使われているのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
