北海道の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
回答者からは「温暖な気候、都市機能が整い、医療・教育施設が充実。歴史と文化も豊か」（70代男性／宮城県）、「観光地としても発展しているし、商業施設も多めだから」（40代男性／岐阜県）、「そこそこの都市であり、交通など利便性がよい。また、医療費を助成や保育料の無償化などの制度が充実している」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
その中から、北海道で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。
2位：函館市／41票函館市は、北海道南部に位置する港町。異国情緒あふれる美しい街並みが印象的で、函館山からの夜景や新鮮な海産物など、観光資源も豊富です。新幹線の開通によってアクセス面も充実し、コンパクトながら都市機能と自然のバランスがとれた住みやすい環境が整っています。待機児童ゼロの実現や高校卒業までの医療費無料化などの子育て支援も充実しているため、安心して子育てができる街として評価されました。
1位：札幌市／154票札幌市は、北海道の道庁所在地であり、政令指定都市として行政・経済・文化の中心を担う大都市。市の中心部には大通公園や円山などの豊かな緑が点在し、「公園都市」としての顔も持ちます。北海道最大の都市ならではの高い利便性に加え、子どもがのびのびと遊べる自然環境が身近にある点も魅力です。都会の快適さと自然のやさしさ、その両方を兼ね備えた暮らしやすさが、高く評価されました。
回答者からは「第2子から保育料無料、高校生まで医療費の無償化されている、公園や遊具施設かきちんと整備されていてきれい」（30代女性／北海道）、「札幌市に関しては都会的なので地域のバックアップなどもきちんとしていそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「友人が住んでいて何度か訪れましたが、自然も豊富、教育環境も素晴らしくとても気に入りました」（40代女性／大阪府）、といった声が集まりました。
