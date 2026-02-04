ALL2990円のプチプラでトレンド小物がゲットできる！ GUで見つけた「今すぐ欲しいバッグ＆シューズ」を3点ピックアップしました。※サムネイル画像：StyleHint

写真拡大 (全7枚)

【GU】大人世代コーデに今すぐ使える「トレンド小物」を発見！

今シーズン取り入れたいトレンドのシューズとバッグが、GU（ジーユー）なら全て2990円のプチプラでそろいます。コーディネートと一緒にご紹介します。

1. ストラップ効果でフィット感も高い「バレエスニーカー」


「ストラップバレエスニーカー」（税込2990円）は、バレエシューズの軽やかなデザインと、スニーカーの快適なはき心地を備えた、まさにいいどころ取りの一足です。

ストラップが甲まわりのフィット感を高めてくれて、はき心地もアップ。また土踏まずを支えるインソールや足底に屈曲性があることで、歩きやすいつくりになっています。サテン素材の部分には、小雨程度の水をはじく撥水加工がされています。

カラバリは写真のレッド、ベージュ、ブラック、ダークブラウンの計4色です。

写真はコーデ全体を明るいイエローとブラウンの2色でまとめて、春らしさも感じる着こなし。バレエスニーカーは甲の部分が低いので、ロングスカートも含めどんなボトムスにもなじみやすく優秀です。

2. 旬の「スクエア型ボストンバッグ」は収納力も抜群


ミニマムなデザインが目をひく「ボストンバッグ」（税込2990円）はマチ幅が広く、たっぷりと収納できる実力派バッグです。両開きのジップが下までしっかり開けられるため、荷物の出し入れが簡単。リップや鍵などの小物収納に便利な内ポケットもついています。

カラバリはオフホワイト、ブラック、写真のクリームの計3色です。

今年のトレンドでもあるスクエア型バッグが、いつもの着こなしを今っぽく見せてくれます。細いロングハンドルのため、腕や肩にかけやすくて使い勝手がいいのもポイント。

3. きちんと感でコーデを引き締める「ビットローファー」


クラシックなデザインが着こなしを引き締めてくれる「ビットローファー」（税込2990円）。きちんと感がありつつ、ゴールドのビットが華やかさもプラスしてくれます。

甲や側面の部分も程よい厚みがあり、足にやわらかくフィットする素材が使われています。踏み込んだときにもしなやかに曲がるフラットソールが歩きやすく、はき心地のいい一足です。

カラバリはブラック、写真のベージュ、ネイビーの計3色です。

写真はネイビーのジップアップジャケットに、ブルーのボウタイブラウスを合わせて、ブルーのグラデーションカラーでまとめた着こなし。足もとにもネイビーのローファーを合わせ、統一感のある配色がおしゃれ見えにもつながっています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)