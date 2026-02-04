【GU】トレンドは2990円の小物で取り入れて！大人世代におすすめの「バッグ＆シューズ」3選
【GU】大人世代コーデに今すぐ使える「トレンド小物」を発見！今シーズン取り入れたいトレンドのシューズとバッグが、GU（ジーユー）なら全て2990円のプチプラでそろいます。コーディネートと一緒にご紹介します。
1. ストラップ効果でフィット感も高い「バレエスニーカー」
「ストラップバレエスニーカー」（税込2990円）は、バレエシューズの軽やかなデザインと、スニーカーの快適なはき心地を備えた、まさにいいどころ取りの一足です。
カラバリは写真のレッド、ベージュ、ブラック、ダークブラウンの計4色です。
写真はコーデ全体を明るいイエローとブラウンの2色でまとめて、春らしさも感じる着こなし。バレエスニーカーは甲の部分が低いので、ロングスカートも含めどんなボトムスにもなじみやすく優秀です。
2. 旬の「スクエア型ボストンバッグ」は収納力も抜群
ミニマムなデザインが目をひく「ボストンバッグ」（税込2990円）はマチ幅が広く、たっぷりと収納できる実力派バッグです。両開きのジップが下までしっかり開けられるため、荷物の出し入れが簡単。リップや鍵などの小物収納に便利な内ポケットもついています。
カラバリはオフホワイト、ブラック、写真のクリームの計3色です。
今年のトレンドでもあるスクエア型バッグが、いつもの着こなしを今っぽく見せてくれます。細いロングハンドルのため、腕や肩にかけやすくて使い勝手がいいのもポイント。
3. きちんと感でコーデを引き締める「ビットローファー」
クラシックなデザインが着こなしを引き締めてくれる「ビットローファー」（税込2990円）。きちんと感がありつつ、ゴールドのビットが華やかさもプラスしてくれます。
甲や側面の部分も程よい厚みがあり、足にやわらかくフィットする素材が使われています。踏み込んだときにもしなやかに曲がるフラットソールが歩きやすく、はき心地のいい一足です。
カラバリはブラック、写真のベージュ、ネイビーの計3色です。
写真はネイビーのジップアップジャケットに、ブルーのボウタイブラウスを合わせて、ブルーのグラデーションカラーでまとめた着こなし。足もとにもネイビーのローファーを合わせ、統一感のある配色がおしゃれ見えにもつながっています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)