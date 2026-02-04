メルセデスだけじゃない！ 伊×独の伝統と技術が融合した「傑作」

“ブラバス＝メルセデス・ベンツのチューナー”というのは、もう昔のハナシになりました。もちろん、今でも主軸にあるのはメルセデスであり、新型モデルが出るとすぐにブラバス流のスーパーカー化しています。

しかしここ数年、そのフィールドが広がりました。ポルシェにレンジローバー、そしてロールス・ロイスまで。もはや世界中のハイブランドを網羅する勢いで、スーパーカーを増殖しています。

【画像】超カッコイイ！ これが新「“スーパー”SUV」ミントです！ 画像で見る（39枚）

そして今度はあのランボルギーニまで、ブラバス一色に染め上げました。

ご覧の通り、ランボルギーニ「ウルスSE」を基にした「ブラバス900 ミント（MINT）」です。ブラバスはこのモデルを、サンタアガタ・ボロネーゼの伝統と、ブラバスのパフォーマンスDNAを融合させた、ブランド史上初のランボルギーニ・ベースの「マスターピース・スーパーカー」だと定義します。

車名が出力性能を示すというブラバスの流儀。もちろん、このランボルギーニでも同様です。ベースとなるウルスSEは、4リッターV型8気筒ツインターボエンジンにモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）モデルで、ノーマル状態でもシステム全体で800psという強力なパワーを持っています。

それでもブラバスは「これ以上、何を望むのか」という声をいっさい無視するかのように、パワートレインに手を加えました。

ブラバスの「PowerXtra LG40-900」パフォーマンスアップグレードによってV8エンジンを調律。ハイブリッドシステムとの調和を保ちながら、システム出力は車名通りの900ps、最大トルクは1050Nmを達成しました。

この圧倒的なパワーは4WDシステムによって余すことなく路面へと叩きつけられます。結果として、重量級SUVでありながら0-100km／h加速はわずか3.2秒で到達し、みなぎる勢いを保ったまま、最高速は312km／h（リミッター作動）にまで達します。

そのパフォーマンスを視覚的に表現するのが、「ミント」の名が示す通りのエクステリアです。

従来のハイパフォーマンスカーの美学とは一線を画す、全身を鮮やかな「ブラバス・ミント」カラーで統一したモノクロームデザインを採用。「1秒で魅了する（1-Second-Wow effect）」と謳うその姿は、カーボン製のフロント・リアスポイラーやディフューザー、そして大きく張り出した「ワイドスター」フェンダーによって、ただならぬオーラを放っています。

足もとを支える24インチの「ブラバス・モノブロックZ “プラチナム・エディション”」ホイールも、ボディ同色のミントカラーで仕上げられる徹底ぶり。

全長5123mm×全幅2022mm×全高1638mm、ホイールベース3003mm（ウルスSEのサイズ）というただでさえ巨体なボディを、スポーツサスペンションモジュールによって最大20mmローダウン。そのワイド＆ローなスタンスがいっそう強調されています。

車内もまた、隅々までオーダーメイドの「ブラバス・マスターピース・インテリア」に見違えています。外装と同じくミントカラーの最高級レザーがあしらわれ、独自の「シーシェル・ダイヤモンド」キルティングパターンが座面やフロアマットに施されています。

欧州での価格は、58万3070ユーロ（約1億738万円）からです。さらにオプション装備や、先述したインテリアメイク次第では、より多くの費用が必要に。ベースのウルスSEに比べたら3倍以上という価格に見合うだけの性能と存在感を持ったマスターピース・スーパーカーです。