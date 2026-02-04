「死んだらお墓に供えに行くんで」平野レミの義娘・和田明日香、芸能一家“和田家”の秘密を大暴露
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。2月3日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】「死んだらお墓に供えに行くんで」平野レミの義娘・和田明日香、芸能一家“和田家”の秘密を大暴露
今回は、伊集院＆佐久間が「俺たちが夢中だからね」というＢＳテレ東の番組「和田明日香とゆる宅飲み」（毎週火曜夜10時）から、料理家・和田明日香が登場。お酒好きのゲストを手料理でおもてなし、本音トークを繰り広げる。
和田は、料理愛好会・平野レミの次男・和田率と結婚後、食育インストラクターの資格を獲得。今や売れっ子芸人の目標でもある“ＢＳで冠番組”を持ち、クイズ番組で伊集院とも共演するなど、今“キテる”注目の人物だ。
これまでシシド・カフカ、古市憲寿、石原良純など“キャラ強”なゲストが勢ぞろい。伊集院が「相当難敵は来てるでしょ？」と問うが…
当の和田は「誰も難敵だと思ってなくて。だってご飯食べてお酒飲むんですよ」とあっけらかん。
そんな和田の苦手なタイプは「ネガティブすぎる人」。すると、佐久間が、当番組でもネガティブを発揮した「つぶやきシロー」の名を挙げ、一同爆笑！
佐久間「もともとしゃべるのは好きだったんですか？それとも猛獣と一緒にいる間に…」
和田「猛獣と知り合った頃は、もうこのままだったと思うので。誰に対してもフラットでいられる人間だったと思うんですけど、それが猛獣によってより強化された。“ありのままでいないと負けるな”みたいなのは猛獣のおかげ」
伊集院「そこを勘違いしてたのは、猛獣がスゴすぎてあんまり気付いてなかったの。猛獣と一緒に…」
伊集院「猛獣ってずっと言うんじゃねぇよ（笑）」
一同爆笑！
伊集院「平野さんのあの圧倒的なパワーからすると整える側に回らざるを得なかったりとか、普通に従ってれば整えることになっちゃっていたから、ちゃんとそういうところに気の届くお嫁さんが来たって感じだったけど」
佐久間「逆に“正しいことばかり言う人なのかな”って最初思っていました。レミさんを訂正しているから。『それ言い過ぎよ』とか『それ違う』とかよくおっしゃってたんで」
伊集院「俺、方々で『次来るタレント誰？』っていったら、必ず名前出していました」
和田「えーうれしい！」
伊集院「あの人は、まだ気づいてない人が多すぎる。『あんな感じの人はいないよ』って」
和田は、最初は料理が得意ではなかったが、徐々にできるようになっていく中で、義母の平野レミから「ご飯作っているんだったら食べさせなさいよ」と言われるように。しかし、シェフの料理にもダメ出しする平野に出せるはずもなく、「死んだらお墓に供えに行くんでお断りします」と拒否していたそう。そんな中、番組の企画で初めて平野に手料理を食べさせることになり、リアクションを見ることに。
和田「スゴい美味しがってくれて、『私のベロと一緒じゃん』みたいな。ベロっていうのは『味覚』という意味のレミ語なんですけれど。『人が作った家のご飯って美味しいね』ってボソッと言ったのをきっかけに、お義母さんって人が作った普通のお家のご飯ってあまり食べない人生だったんだ、作ってばっかだったから。『じゃあ私が作ってやらぁ』と思って。それで平気になって。今も全然ご飯は食べてもらっているんですけれど」
伊集院「いい言葉だね。特に専業で調理担当している主婦を過ごしてきた人が、『人が作る家のご飯って美味しい』って。そういうことか、スゴい良い言葉ですね」
和田「食べさせてきたんだなっていうのがあったんで、食べさせてあげたいなってやっと思えた」
この他、平野流料理の教え方も。「これを読みながらこれ持って帰ってやったらできるから！」と手書きレシピと食材を渡されるが、文字が判読できないそう。また、芸能一家の和田家、家族が集まった時の食事の話も。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
佐久間驚愕！「やりすぎ都市伝説」は編集までやりすぎ!?、今更聞けない!?料理家・和田明日香の得意料理とは、収録アフター㊙トーク！和田明日香って“アレ”だよね…など配信オリジナル動画も配信！
“猛獣”平野レミの義理の娘・和田明日香
佐久間驚愕！「やりすぎ都市伝説」は編集までやりすぎ!?、今更聞けない!?料理家・和田明日香の得意料理とは、収録アフター㊙トーク！和田明日香って“アレ”だよね…など配信オリジナル動画も配信！