『ドラクエ7』リメイク版発売記念メニュー登場！ 秋葉原「ルイーダの酒場」で期間限定イベント開催
2000年に発売されたゲーム『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』をリメイクした『ドラゴンクエストVII Reimagined』が2月5日（木）に発売されることを記念したイベントが、2月5日（木）から3月29日（日）までの期間限定で、東京・秋葉原にある、パセラリゾーツと『ドラゴンクエスト』シリーズによるコラボレーションカフェ＆バー「LUIDA’S BAR（ルイーダの酒場）」で開催される。
【写真】『ドラゴンクエストVII Reimagined』主人公とともに冒険するキャラクターたちをモチーフにした色鮮やかなドリンクメニューも登場
■ノベルティも充実
今回開催されるのは、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念したコラボフードやドリンクが楽しめる期間限定イベント。
主人公とともに冒険するキャラクターたちをモチーフにした色鮮やかなドリンクメニュー6品と、「過去の世界」をイメージしたフードメニュー3品の全9品がラインナップとなっている。
フードメニューは「グリンフレークのハーブ料理」や「どとうのひつじ ジンギスカンプレート」「ヘルバオムのプレートパフェ」と、作中にでてくる町や技、モンスターがモチーフに。価格はすべてゲーム内の通過「G」で書かれており、1G=1円だという（価格は税込）。
また、来店特典や注文特典も用意。開催期間中、店内飲食を利用すると、利用者1人につき1枚「『ドラゴンクエストVII Reimagined』オリジナルポストカード」がもらえるほか、本イベントメニューを注文すると、注文1点につき1枚、「『ドラゴンクエストVII Reimagined』オリジナルコースター（全6種）」がもらえる。
そのほか、開催期間中、「ルイーダの酒場」と 「SQUARE ENIX POP UP CAFE」の2店舗を利用し、異なる店舗のスタンプを2つ集めた人には、「オリジナルクリアコースター」がもらえるスタンプラリー企画も実施
「ルイーダの酒場」でも『ドラゴンクエストVII Reimagined』を販売しており、イベント期間中に購入すると、「ルイーダの酒場オリジナルモンスターコースター（ホログラムVer．）」を、1つ選んでもらえる。
