“戦後最短”の争いとなった衆議院選挙。短い期間で政策などを見極め、投票先を選択することが求められています。そうした中で存在感を増しているのが、様々な情報が溢れる「SNS」です。その情報は本当か？判断する上で、どんなことに注意するべきなのでしょうか。



■平井友莉アナ

「街のみなさんは投票先を選ぶ時何を参考にしているのでしょうか」



■70代

「新聞、テレビですね」

■20代

「テレビとかHPとかですかね。SNSをよく見ます」

■20代

「私はSNSが多いと思います」



特に若い世代を中心に浸透しているのが「SNSや動画サイト」を参考にするという意見。去年の参院選でKKTが投票の参考にしたメディアを尋ねた当日の出口調査では、テレビに次いでSNSが約3割を占める結果となりました。



県内でも、ショート動画の制作や配信などに力を入れる陣営が増え、ここ数年で過熱する“SNS選挙”。一方で、SNSを参考にする人たちからは、慎重な意見も聞かれました。





■20代

「結構ウソが拡散されているので気をつけて見るように確認するようにしています」

「いろんな情報があると思うので本当に正しい情報か確認するようにしています」

■40代

「フェイク動画はだいたいわかりやすいですけど、わかってないこともたぶんあると思うのでどれが本当か見極めないといけないかな」



インターネット上の誤情報・ニセ情報を検証する専門機関に話を聞くと…。



■日本ファクトチェックセンター・古田大輔編集長

「2025年くらいから生成AIを使った画像や動画をねつ造したり改変したりする手法が増えています。まず知っておいていただきたいのは、間違っている情報は星の数ほどあるということです」



日本ファクトチェックセンターなどの調査では、間違った情報を見て「正しい」と答えた人が、半数を超える結果となりました。





■日本ファクトチェックセンター・古田大輔編集長

「人間はバイアス（先入観）に従って、快・不快で情報の価値を決めがちなので、それで間違ってしまうことが多いということです」





「間違いのない情報なのか」吟味する3つのポイントは、発信源、根拠、関連情報の確認だといいます。まず、発信者のアカウントや前後の投稿を確認し、根拠となる公式HPなどの情報や資料を得ること。そして公的機関、大手報道機関などはどう伝えているのか、関連情報を調べることが必要です。



■日本ファクトチェックセンター・古田大輔編集長

「あなたがその情報を信じようと思うなら、誰かに伝えようと思うなら、それで投票しようと思うなら、そのときは検証してください。ほとんどの間違っている情報って2～3分確認したら少なくとも怪しいなということはわかる。最終確認は自分でとることが非常に重要です」



SNSの海に溢れる様々な情報。“共感”したら一度立ち止まり、冷静にとらえることが重要です。古田大輔編集長は、例えば旅行に行く前にホテルや食事、観光地など多くの口コミなどを調べるように、いろんな角度から調べることが大切だと話します。



便利な時代だからこそ、信用しすぎない気持ちを持っておくよう心がけましょう。