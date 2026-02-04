4児の母・東原亜希、「結婚したら専業主婦になりたかった」芸能活動を続ける理由は“子どもの存在”
4児の母でタレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』に出演。視聴者からの質問に答える形で、芸能活動への思いを語った。
【写真】「息子くんが一番いいキャラだね」東原亜希が公開した長男のお茶目ショット ※4枚目
番組では東原のほか、4児の母・加藤夏希、5児の母・辻希美が登場。“子だくさんママ”の苦悩や過去に受けたバッジングについて赤裸々に語った。
また視聴者から「子だくさんで大変なのに、なんで芸能界を辞めないの？」という質問が寄せられた。東原は「結婚したら早く専業主婦になりたかった」と告白。しかし「絶対に仕事辞めようと思ってたのに、子ども産んだら子どもが想像以上にかわいすぎて“この子のお世話になりたくない”と思って“仕事をやっぱり続けよう”」と心境が変化したことを打ち明けた。
東原の告白にスタジオが驚く中、東原は「依存するお母さんになってしまいそうな気がして、子離れできない重いお母さんになりそう」と客観的に自身を分析。そして実際に仕事に復帰したところ「仕事するほうが椅子にも座れるし、お弁当も出してもらえる」と言い、MCの東野幸治から「ぶっちゃけた話、芸能活動の方が楽？」と聞かれると「ご褒美。楽とは言ってないですけど、褒めてくださるじゃないですか」と仕事の楽しさを明かした。
東原は、2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生した。
【写真】「息子くんが一番いいキャラだね」東原亜希が公開した長男のお茶目ショット ※4枚目
番組では東原のほか、4児の母・加藤夏希、5児の母・辻希美が登場。“子だくさんママ”の苦悩や過去に受けたバッジングについて赤裸々に語った。
また視聴者から「子だくさんで大変なのに、なんで芸能界を辞めないの？」という質問が寄せられた。東原は「結婚したら早く専業主婦になりたかった」と告白。しかし「絶対に仕事辞めようと思ってたのに、子ども産んだら子どもが想像以上にかわいすぎて“この子のお世話になりたくない”と思って“仕事をやっぱり続けよう”」と心境が変化したことを打ち明けた。
東原は、2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生した。