第６３回報知オールスターカップ・Ｓ３は２月４日、川崎競馬場の第１１Ｒ（２１００メートル、良馬場）で１２頭（南関東１０、他地区２、ヘラルドバローズは競走除外）により争われ、半姉に昨年急死したジェンティルドンナをもつ、スレイマン（牡８歳、大井・藤田輝信厩舎、父キングカメハメハ）が序盤から一度も先頭を譲らず、２分１７秒８のタイムで逃げ切り勝ち。昨年の埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３に続く南関東重賞２勝目を挙げた。

鞍上の御神本訓史騎手（４４）＝大井・東京都騎手会＝は１月２２日、船橋の報知グランプリカップ・Ｓ３（グロリアムンディ）に続く今年重賞２勝目となった。

５馬身差の２着は２番人気のアオイイーグル、３着は昨年の覇者で４番人気、ヒーローコールだった。勝ったスレイマンは、ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋）、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）の優先出走権をゲットした。

御神本訓史騎手「人気を背負っていたのでホッとしています。前回の浦和記念がゲート突進してしまったりと迷惑かけてしまったんで、ピリピリしてないか心配してましたけど、陣営がうまく調整してくれてとてもいい状態でした。今回の川崎開催はあまり先行馬が残ってないように感じたので、あまり行きたくはないと思っていましたが、ゆっくりペースを落とせたので手応えはずっとありました。（最後の直線も）反応よかったですし、ちゃんと伸びてくれたのでこれなら大丈夫だと騎乗していました。良血であるとともに、ＪＲＡでの実績もありますし、８歳ですけど、まだまだ活躍してくれると思います。ナイターで馬も乗ってるジョッキーも寒いんですけど、それに負けないよう熱いレースをしていきたいと思います」

スレイマン 父キングカメハメハ、母ドナブリーニ（父ベルトリーニ）。大井・藤田輝信厩舎所属の牡８歳。北海道安平町のノーザンファーム生産。通算２７戦７勝（うち中央２３戦５勝）。総獲得賞金は１億６５６１万８０００円（うち中央１億２８１１万８０００円）。主な勝ち鞍は埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３（２５年）。馬主は（有）サンデーレーシング。