¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡¾×·â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î£±¤«·î¤Ç¡Ö¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÊ¡ÅçÂç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¾×·â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±¤«·î¤ÇàÀ®Ä¹á¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Ï£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡££±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¤È¤Î£Ö£±Àï¤¬Áá¤¯¤â·èÄêºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢À®ÅÄ¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ÈÂÐÀï¡£À®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¶ú»É¤·¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÈÆÀ°Õµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥í¡¼¥×¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ËÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¤È¡¢À®ÅÄ¤ÎÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤µ¤ìÈ¿·â¤òµö¤¹¡£
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢¸ª¼Ö¼°¤ÎÊÑ·¿¥¹¥é¥à¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥ï¥È¤¬¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¤ÇÅì¶¿¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í£³»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢É¬¤ºÀ®ÅÄÏ¡¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î£±¤«·î¤Ç¾¯¤·À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¦¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½ÀÆ»¤Î»î¹ç¤Ã¤ÆÇ¯´ÖÂ¿¤¯¤Æ¤â£´¡Á£µ»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡££±£±Àï¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¶»ÌÓ¤¬¤À¤¤¤ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ê¤¿åËß¤ËÊÖ¤é¤º¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶»ÌÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊ¤¿åËß¤ËÊÖ¤ë¤Î¤Ç¡£·ë¹½ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Äæ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¾Ð´é¡£¡Ö½ÀÆ»¤ÎÊý¤¬½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À²¿Æü´Ö¤âÏ¢Â³¤Ç»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÀÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÈè¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£