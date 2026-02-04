（キャスター）

鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回はゲストをお招きしています。作家の今村翔吾さんです。

今村さんは京都出身の41歳で2017年のデビュー以降、歴史・時代小説を中心に執筆し、2022年には「塞王の楯」で直木賞を受賞しました。人気シリーズの「イクサガミ」は去年ドラマ化され、世界で話題を集めました。

また、今村さんは作家活動の傍ら、2021年に大阪の書店を事業承継し、現在、九州では佐賀を含む3つの書店を経営するなど地方の出版業界の活性化にも取り組み続けています。

（キャスター）

4日は鹿児島市内の書店を巡って、サイン会などを開かれたそうですが鹿児島の印象はいかがですか。

（今村さん）

「暖かくて過ごしやすかった。鹿児島の印象は歴史が豊富で、（作品を）書いていても（鹿児島を）絡めて書くことが多くなる。調べ物や書物の中ではよく来ている」

鹿児島の書店の現状は

（キャスター）

鹿児島の書店の現状をまとめました。

出版文化産業振興財団の調査によりますと、おととし時点で県内では垂水市、伊佐市など17の市町村に書店がなく、書店のない「無書店率」は全国で9番目に高い39.5%でした。

今回の「ちいきのチカラ」では地方から消えゆく「まちの書店」をどう残すか模索を続ける指宿市の老舗書店の取り組みです。

昭和初期から続く書店「米永書店」

指宿市で昭和初期から続く「米永書店」です。

おととし、移転に伴いリニューアルした店内は図書館のような大きな本棚に温かみのある手書きのポップとともにおよそ8000種類の本が並びます。

（子ども）「ケチャップマン。本好き」

（子ども）「物語や面白い本が好き。本が見やすくていい」

リニューアルをきっかけに新たな取り組み

（米永書店 米永貞嗣店主）「本屋さん売れないし、やめようと思っていた。地域の中から本屋がなくなるのは寂しい」

3代目店主の米永貞嗣さん（60）です。

店のリニューアルをきっかけに新たに取り組んだのが…。

（記者）「雑誌や児童書、漫画本など一見普通の本屋ですが、その奥に地元のデザイナーによる雑貨が並ぶ」

手作りの小物や地元特産のかつお節、パソコン教室の案内までが並ぶ一風変わった本棚。シェア型本棚の「こばこ」です。

1区画、月2000円で誰でもレンタルでき、商品の販売だけでなく、広告や個人の作品の展示まで使い方にルールはありません。利用者は月に1回ワークショップを開くことができます。

（米永書店 米永貞嗣店主）「地域の人が気軽に寄ってもらえる企画ができれば。道すがらに本にちょっと触れて、新しい本との出会いがあったらいいな」

先月、「こばこ」の利用者10組が合同で初商いを行いました。

（鹿児島市から参加）「客との繋がりができる、感触をみながら作品つくりたいのでこういう場所ありがたい」

「こばこ」が指宿市で活動するきっかけに…

広島から参加した田中詩歩さん（28）です。

コロナ禍だった2021年、体調を崩したことをきっかけに適応障害の診断を受け、ふるさとの指宿市で療養生活を送りました。

去年9月から「こばこ」の利用者となり、自身の経験をまとめたエッセイやポストカードなどを販売しています。

（シェア型本棚の利用者 田中詩歩さん）「生きづらさを感じている人に直接会って、自分と仲良くなるきっかけになったらいい」

「こばこ」が生まれ育った指宿市で活動するきっかけになったといいます。

（シェア型本棚の利用者 田中詩歩さん）

「小学校のときからずっと使っている書店。毎回帰るたびに『よく来てくれたね』。応援してもらえるすごく大切な存在」

「人と人との繋がりが広がる場であったらいいなと思う」

地方の書店の苦境…思い留まらせたのは「地域の声」

地域の新たな交流の拠点になりつつある「こばこ」。米永さんがこの取り組みを始めたきっかけは、前の店舗で日々感じていた地方の書店の苦境でした。

（米永書店 米永貞嗣店主）「二月田駅で指宿高校の生徒がおりて、ずっと黒い制服があの信号機まで続いてた。今はもう全然変わった。昔の面影は一切ない」

30歳の時父親から店を継いだ米永さん。指宿高校の近くで学生向けに営業を続けてきましたが少子化や若い世代の本離れの影響で、売り上げは30年間で10分の1以下に。

本の販売をやめようとしていた米永さんを思い留まらせたのは、地元に書店を残してほしいという地域の声でした。

（近くの住民）「開放的で小さい子を連れて来やすい。実際に自分たちで選べる場所があるのはいい」

（指宿市在住の「こばこ」利用者）「書店を目的に来て、池田湖や開聞岳に行って繋がる。（指宿に）来るきっかけになるのはすごくいい」

次の世代に“まちの書店”を

本を売る場所から地域の交流の場に生まれ変わった老舗書店。次の世代に“まちの書店”を残すため、米永さんの模索は続きます。

（米永書店 米永貞嗣店主）

「（以前の店は）閑散としていた、こんなに変わるんだなと（うれしさも）ひとしお。（書店は）町にはなくてはならない一つの文化の発信の拠点」

「これから先ずっと繋がっていける場、そういう仕掛けをしていきたい」

（キャスター）

同じく書店を経営されている今村さんはどう感じましたか。

（今村さん）

「30年で2万店あった書店が1万店に減ったと言われている、最近の統計では7500店まで減っている。こうやって地方で工夫をしてなんとか踏ん張ってくれてる声を見ると、やっぱり僕も同業として勇気をもらえるし、作家としてもありがたいと思う」

（キャスター）

実は先ほどVTRでご紹介した米永さんから今村さんへのメッセージがあるそうです。

（米永書店 米永貞嗣店主）

「（書店は）書き手とその読者を結ぶ発信基地、そこにあえて挑戦された今村先生に敬意を表したい。書き手として本屋さんをどう思っているのか、本屋さんを実際に経営してみてどうですかと聞いてみたい」

（キャスター）

今村さん、米永さんの言葉を聞いてどう感じましたか。

（今村さん）

作家というのは枕詞のように、『書店さんは大変だから』と言ってしまうのに、何も知らないなと思ったのが、やるきっかけの一つ。実際やってみて、何が大変か一つ二つしかわからなかったのが、たくさんわかるようになった。

現状、勤続疲労みたいなものが業界で起きているので、大きな流れの今までのルールを変えていくような動きを、地方の力を結集してやっていく必要があるのかなと思う、この中でやっているのは本当に偉いなと頭が下がる思い。

（キャスター）

地方の力という言葉もありましたが、「ちいきのチカラ」というフレーズでこの特集やってますけども、その言葉を聞いて、今村さんが考える「ちいきのチカラ」とはどんなことだと思いますか。

（今村さん）

先ほどもちょっと出てきましたけど、若者たちが地域を担っていくのは間違いないので、若者たちに未来を託すという意味で、やはりいろんな文化の発信拠点である書店というのを残していった方がいいと思う。

地域には隠された魅力がまだまだいっぱいあると思う、僕はそういうのを物語にして発信していって、いわゆるIPみたいな形で盛り上げていけたらいいなと思う。

（キャスター）

今村さんの作家デビュー作を原作にしたアニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」はMBCで日曜夜11時30分から放送中です。

※8日は選挙の日2026のため放送休止、次回の放送は15日です。

