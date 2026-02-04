元アスリートや現役選手、名物記者ら豪華ラインナップ…NBA球宴セレブリティゲームのロスター発表
2月4日（現地時間3日）、ザ・フォーラム（カリフォルニア州イングルウッド）で14日（同13日）に行われる「NBAオールスターウィークエンド2026」のセレブリティゲームのロスターが発表された。
“アデトクンボ3兄弟”とムーキー・ベッツ（MLBロサンゼルス・ドジャース）がコーチを務めるチームには、“Linsanity” と呼ばれる社会現象を巻き起こした元NBAチャンピオンのジェレミー・リン、元サッカー男子ブラジル代表でワールドカップ2度の優勝経験のあるカフーといった元アスリートらがロスター入り。その他にも、4度のプロボウル選出経験のある現役NFL選手のアモン・ラ・セント・ブラウン、NBAファンにとってはお馴染みの“名物記者”シャムズ・シャラニアら、錚々たる著名人が集結する。
もう一方のチームのコーチ陣には、NBA選手から高い支持を受けているシューティングコーチのリーサル・シューター、『ディパーテッド』や『トランスフォーマー』に出演した俳優アンソニー・アンダーソン、NBA選手を多く指導しているトレーナーのクリス・ブリックリーらが務める。さらに同チームの選手には、オリンピックで7つのメダルを獲得した陸上選手のアンドレ・ド・グラス、“White Chocolate”の愛称で人気を博した元NBAチャンピオンのジェイソン・ウィリアムス、今年公開予定の映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演する俳優のシム・リウ 、昨年セレブリティゲームでMVPを獲得した俳優のローム・フリンらなどが名を連ねた。
NBAオールスター2026セレブリティゲームのチーム分けは以下の通り。
◆■チームA・ロスター
▼ヘッドコーチ
ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）
タナシス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）
アレックス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）
ムーキー・ベッツ（ロサンゼルス・ドジャース／MLB選手）
▼選手
キーガン＝マイケル・キー（俳優、コメディアン）
ローム・フリン（俳優）
ディラン・ワン（俳優）
シャムズ・シャラニア（『ESPN』シニアNBAインサイダー）
ジェナ・バンディ（スポーツコンテンツクリエイター）
リック・シュナール（実業家）
タッコ・フォール（元NBA選手）
ジェレミー・リン（元NBA選手）
グローリラ（ラッパー）
カフー（元サッカー選手）
アモン・ラ・セント・ブラウン（デトロイト・ライオンズ／NFL選手）
◆■チームB・ロスター
▼ヘッドコーチ
リーサル・シューター（バスケットボールシューティングコーチ）
アンソニー・アンダーソン（俳優、コメディアン）
クリス・ブリックリー（バスケットボールトレーナー）
▼選手
シム・リウ（俳優）
コディー・ジョーンズ（元NFL選手）
バードシャー（ラッパー）
アンドレ・ド・グラス（陸上選手）
テイラー・フランキー・ポール（インフルエンサー）
マット・イシュビア（実業家）
ジェイソン・ウィリアムス（元NBA選手）
ニコラス・ヴァンステンベルゲ（インフルエンサー）
マスタード（音楽プロデューサー）
アドリアン・ヌニェス（インフルエンサー）
キーナン・アレン（ロサンゼルス・チャージャーズ／NFL選手）
【動画】NBAオールスター2026のユニフォームとチーム分けが公開