元アスリートや現役選手、名物記者ら豪華ラインナップ…NBA球宴セレブリティゲームのロスター発表

2月4日（現地時間3日）、ザ・フォーラム（カリフォルニア州イングルウッド）で14日（同13日）に行われる「NBAオールスターウィークエンド2026」のセレブリティゲームのロスターが発表された。

“アデトクンボ3兄弟”とムーキー・ベッツ（MLBロサンゼルス・ドジャース）がコーチを務めるチームには、“Linsanity” と呼ばれる社会現象を巻き起こした元NBAチャンピオンのジェレミー・リン、元サッカー男子ブラジル代表でワールドカップ2度の優勝経験のあるカフーといった元アスリートらがロスター入り。その他にも、4度のプロボウル選出経験のある現役NFL選手のアモン・ラ・セント・ブラウン、NBAファンにとってはお馴染みの“名物記者”シャムズ・シャラニアら、錚々たる著名人が集結する。

もう一方のチームのコーチ陣には、NBA選手から高い支持を受けているシューティングコーチのリーサル・シューター、『ディパーテッド』や『トランスフォーマー』に出演した俳優アンソニー・アンダーソン、NBA選手を多く指導しているトレーナーのクリス・ブリックリーらが務める。さらに同チームの選手には、オリンピックで7つのメダルを獲得した陸上選手のアンドレ・ド・グラス、“White Chocolate”の愛称で人気を博した元NBAチャンピオンのジェイソン・ウィリアムス、今年公開予定の映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演する俳優のシム・リウ 、昨年セレブリティゲームでMVPを獲得した俳優のローム・フリンらなどが名を連ねた。

NBAオールスター2026セレブリティゲームのチーム分けは以下の通り。

◆■チームA・ロスター

▼ヘッドコーチ



ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）



タナシス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）



アレックス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）



ムーキー・ベッツ（ロサンゼルス・ドジャース／MLB選手）

▼選手



キーガン＝マイケル・キー（俳優、コメディアン）



ローム・フリン（俳優）



ディラン・ワン（俳優）



シャムズ・シャラニア（『ESPN』シニアNBAインサイダー）



ジェナ・バンディ（スポーツコンテンツクリエイター）



リック・シュナール（実業家）



タッコ・フォール（元NBA選手）



ジェレミー・リン（元NBA選手）



グローリラ（ラッパー）



カフー（元サッカー選手）



アモン・ラ・セント・ブラウン（デトロイト・ライオンズ／NFL選手）

◆■チームB・ロスター

▼ヘッドコーチ



リーサル・シューター（バスケットボールシューティングコーチ）



アンソニー・アンダーソン（俳優、コメディアン）



クリス・ブリックリー（バスケットボールトレーナー）

▼選手



シム・リウ（俳優）



コディー・ジョーンズ（元NFL選手）



バードシャー（ラッパー）



アンドレ・ド・グラス（陸上選手）



テイラー・フランキー・ポール（インフルエンサー）



マット・イシュビア（実業家）



ジェイソン・ウィリアムス（元NBA選手）



ニコラス・ヴァンステンベルゲ（インフルエンサー）



マスタード（音楽プロデューサー）



アドリアン・ヌニェス（インフルエンサー）



キーナン・アレン（ロサンゼルス・チャージャーズ／NFL選手）

