俳優の竹内涼真がInstagramを更新し、妹でモデル・タレントのたけうちほのかと、弟で歌手の竹内唯人との沖縄旅行の様子を公開した。

投稿された写真は全10枚。緑に囲まれたツリーハウスのような場所でピンクのニット帽をかぶり佇む竹内や、木の浴槽で弟・唯人とくつろぎながらみかんを頬張る様子、家族と思われる5人がスマートフォンを覗き込んでいるショットなどが収められている。また、モノクロで撮影されたカットでは、穏やかな笑顔を見せる竹内や、キャップをかぶりガッツポーズをする妹・ほのか、ロングヘアをなびかせ空を見上げる唯人のポートレートなど、それぞれの自然体な表情が映し出されている。

キャプションでは「Nakijin♡nago Love」と沖縄・今帰仁と名護への愛を綴り、「Our first trip together as three brothers was a great success♡（3きょうだいでの初めての旅行は大成功♡）」と英字で投稿。3きょうだい揃っての旅行はこれが初めてだったようだ。

竹内は現在、毎週火曜21時より放送中のドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）に主演として出演中。2026年4月からはアラン・メンケンが音楽を担当するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』で主演を務めることが決定しており、多忙な日々の合間を縫っての家族旅行となったようだ。

（文＝リアルサウンド編集部）