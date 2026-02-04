米大リーグ・ドジャースの大谷翔平（31）と佐々木朗希（24）が、2月1日、球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏のInstagramに登場。ドジャースタジアムで行われたファンフェスタ「ドジャーフェスト」の舞台に向かう2ショットが公開され、注目を集めている。

写真では、背番号17のユニホームを着た大谷が右手を挙げ、爽やかな笑顔をカメラに向けている。その後ろには佐々木が穏やかな表情で並び、ステージ登場前の自然体な一瞬を切り取った一枚となっている。青空の下、ドジャースタジアムの雰囲気と相まって、2人の存在感が際立つ構図だ。

【画像】ドジャーフェストの舞台に向かう大谷と佐々木（画像はJon SooHoo公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「日本人の誇り最高 ますますのご活躍を楽しみにしております」「大谷さんの笑顔爽やか 2人の今シーズン活躍も応援してます」「流石にjon. soohoo さんいいアングル！！ ありがとうございます」「爽やかイケメン！」といった声が寄せられている。