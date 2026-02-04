ムバダラ・アブダビ・オープン

大会期間：2026年2月2日～2026年2月7日

開催地：アラブ首長国連邦 アブダビ

コート：ハード（屋外）

結果：[アンドレヤ クレパーチ / イリーナ フロマチェワ] 1 - 2 [オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ]

試合の詳細データはこちら≫

ムバダラ・アブダビ・オープン第4日がアラブ首長国連邦 アブダビで行われ、女子ダブルス準々決勝で、アンドレヤ クレパーチ / イリーナ フロマチェワと第4シードのオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが対戦した。

第1セットはアンドレヤ クレパーチ / イリーナ フロマチェワが7-5で先取。第2セットはオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが7-6で奪い返すと、第3セットもオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが10-8で制し、オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-04 20:32:11 更新