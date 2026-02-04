おととしの9月、山形県三川町の住宅に金品を盗む目的で侵入し、住人の女性を殺害したとして、住居侵入と殺人の罪などに問われた三川町横川新田の無職・石川一馬（いしかわ・かずま）被告（29）の裁判員裁判で、山形地裁は4日、懲役17年（求刑懲役18年）の実刑判決を言い渡した。

検察の求刑に近い判決はなぜ出されたのか。ポイントを見て行く。

■男が90歳の女性にしたことは

判決によると、石川被告は、おととし9月22日未明、金品を盗もうと三川町横山の女性（当時90）の家に窓ガラスを割って侵入。寝室にいた女性の頭や顔、胸などを手足で何度も殴ったり踏みつけたりしたほか、首を数分間にわたり絞めつけるなどして殺害したとされるもの。

これまでの公判で石川被告は「酒を飲んでいて記憶がない」「何かを叩く夢を見た」などと供述。弁護側は、責任能力がなかったとして無罪を主張し、仮に有罪であっても殺意はなく傷害致死罪にとどまると訴えていた。

■責任能力は「あった」

4日の判決公判で、裁判長は、最大の争点であった被告の殺意と責任能力について言及した。裁判長は、被告が窓の鍵付近を狙ってガラスを割っている点や、犯行前後の行動が合理的であった点などから「完全責任能力があった」と認定した。

被告人の「記憶がない」などの供述については、客観的な証拠や遺体の状況と整合しないとして「信用に値しない」と一蹴した。

なぜ信用に値しないとされたのか。

■「信用に値しない」とされた理由

被告人は犯行時の状況について、「何かを叩く夢を見た」「取調べでヒントをもらっておぼろげな記憶と合わせて話した」などと曖昧な供述を繰り返し、また暴行についても「背中を3、4回、頭を8回殴った」などと述べていた。

これに対し裁判所は、以下の理由から被告人の発言を全面的にはねのけた。

○供述が不自然・・・被告人の話は、体験に基づく記憶なのか、報道や取調べの情報から推測して作った話なのか判然とせず、「信用するに値しない」と断じた。

○客観的事実との矛盾・・・被告人が認めた暴行回数よりも、実際の遺体の損傷（全身の骨折や多発外傷）ははるかに酷く、被告人の説明は遺体の状況と全く整合しないと指摘された。

■暴行は「殺意あり」

暴行については、無抵抗な高齢者に対し頚部を強く圧迫するなど執拗なものであることから「死ぬ危険性が高い行為であると認識しており、殺意が認められる」とされた。

裁判所は、金銭目的という動機に酌むべき点はなく、結果は重大であるとして、検察側の求刑に近い懲役17年を言い渡した。弁護側は殺意の認定などについて不服としていて、控訴については被告人と話し合ってから判断するとしている。