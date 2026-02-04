　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比427円安の5万4293円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は121社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、電線・加工品事業好調で第3四半期営業利益は2.1倍で着地した平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]、データセンター需要で4～12月営業益22％増で着地したダイヘン <6622> [東証Ｐ]、特装車好調で第3四半期営業利益は社内計画上回る6.5％増となった新明和工業 <7224> [東証Ｐ]など。そのほか、トーカロ <3433> [東証Ｐ]、レンゴー <3941> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業

<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2607> 不二製油　　　東Ｐ　食料品
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品

<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学

<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業

<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械

<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6433> ヒーハイスト　東Ｓ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械

<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業

<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業

<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業

<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業

<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース