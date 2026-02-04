タレントの辻希美（38）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。バッシングに耐えられた理由と風向きが変わったきっかけを明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。

19歳で結婚し、20歳で第1子長女・希空を出産した辻は、子育ての不安を誰かに聞いてほしくて始めた子育てブログで、猛烈なバッシングを受けた。9割以上が批判的なコメントだったといい、長男、次男の出産後もバッシングは続き、約12年に渡った。

「バッシングはひどかったと思います」と回想。「本当に9割、10割が批判的で」と続けた。司会の東野幸治から「ノイローゼ気味になったりしなかったのか」と聞かれると、「最初の12、13年はずっとそんな感じで」と回答。「（芸能界を）辞めようと思ったし、消えたいと思った」と当時の思いを明かした。

マネジャーに辞めたいと何度も相談したといい、「自分なんていなくなればいいのにって。何回もあって」と振り返った。しかし、「9悪いコメントでも、1良いコメントがあったりすると凄い励みになって。その1のおかげで12年、頑張ってこられた」と目に涙を浮かべながら語った。

現在はママタレントとして君臨。SNS総フォロワー数は600万人超えの人気を誇る。風向きが変わったきっかけは、子供たちからの提案で始めたYouTube。19年5月にスタートさせ、ノーメイクのまま料理する姿や子供をしかる姿など、日常のリアルな家事や子育てをさらけ出して、多くの共感を得た。

「今は（バッシングも）だいぶなくなってきて、世間の目も温かくなってきた」と語った。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生した。