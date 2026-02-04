irienchyが、2026年3月4日にリリースするメジャー1stアルバム『UNiQUE』の収録曲数とジャケット写真を解禁した。

2025年にリリースされた「飛行船」「サイダー」「Echoes」に加え、未発曲8曲の計11曲が収録される。ジャケット写真は「全部繋がっている日常」を表現したもので、楽曲コンセプトが散りばめられたデザインになっているという。未発曲のタイトルは後日発表予定なので、続報をお待ちいただきたい。

ジャケット写真

さらに、リリース日の翌日3月5日より福岡・愛知・大阪・東京の4都市を回る＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞の初回福岡公演のゲストアーティストが、no moreとtight le foolであることが発表された。愛知・大阪・東京のゲストアーティストも後日発表予定。

◾️＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞ 2026年

3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OP’s ゲスト： no more / tight le fool

OPEN18:30 START19:00

4月10日（金）愛知 ell.SIZE

OPEN18:30 START19:00

4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表

OPEN18:30 START19:00

詳細：https://www.irienchy.com/live チケット受付期間：〜各地公演前日23:59

詳細：https://www.irienchy.com/live

※本受付は先着となります

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます