カノアが2/14開催のHGでロゴ入りオリジナルチロルチョコをプレゼント

V.LEAGUE WOMENのカノアラウレアーズ福岡は3日（火）、2月14日（土）に北九州市立総合体育館で行われる福岡ギラソール戦でバレンタイン企画を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2月14日（土）と15日（日）の試合終了後に「観る・応援する・聴く」が一体となった毎年恒例の体験型フェス「KANOA MEGA BROCK FES 2026」を開催するカノア。今回のバレンタイン企画では、14日（土）に出演するアーティスト「シンガーズハイ」と「神はサイコロを振らない」のロゴ入りオリジナルチロルチョコをプレゼントするという。

チロルチョコは、カノアの飲食ブース（東ロビー内の2階観客席前）にてポップコーンを購入した方の中から先着50名に贈られる。本企画は14日（土）のみ開催され、予定数量に達し次第、配布は終了。チロルチョコのデザインは指定可能としている。

クラブは本企画についてコメントしている。

「バレンタインデーならではの、ささやかながら感謝の気持ちを込めた企画です。試合観戦とライブ、そしてグルメとともに、KANOA MEGA BROCK FES 2026 をぜひ最後までお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております」