スターバックスからの発表です。

【映像】スターバックスからの発表

「スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、2016年より全国各地で展開しております日本各地にあるその地元の産業、素材を取り入れ、地元の職人と開発し、その地域で販売する「JIMOTO Made」から、この度、新商品として『JIMOTO Madeレザーボトルショルダーバッグ台東』を東京都台東区のスターバックス10店舗にて2026年2月11日（水）より販売いたします。

『JIMOTO Madeレザーボトルショルダーバッグ台東』は、東京都台東区の地元産業である皮革産業と、伝統工芸品である袋物に着目し開発。商品は台東区浅草で1942年（昭和17年）に創業後、80年以上常に新しい皮革をつくり続けている皮革問屋の久保柳商店が革を選定し、縫製は同じく浅草を拠点に1998年（平成10年）創業時から、丁寧な縫製技術で革製品を仕上げる皮革製品メーカーの有限会社小野の職人がひとつひとつ仕上げています。

今回、久保柳商店が『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』のために選定した皮革は、植物タンニンなめしとクロムなめしのハイブリッドで、無垢に近い自然な風合いの牛革。まるでスターバックス ラテのようなやわらかな色味に染色された革は、使う人によって一人ひとり異なる風合いの変化や艶を楽しむことができます。

バッグの形状は、スターバックスのペーパーカップを思わせるフォルムで、コーヒーを入れたボトルなども持ち運べる巾着仕様のレザーボトルショルダーバッグに仕立てました。きれいな円柱にするために縫製の工程で職人がヘリ返しを行い、胴体部分と下部がまるで1枚の革のように思わせるなめらかな仕上がりに、熟練した職人の技術を生かしたつくりになっています。また、胴体部分にはスターバックスのカップに印刷しているドリンクボックスのデザイン、下部には台東区をイメージした市松模様を型押しすることで、スターバックスと台東区とのつながりを表現しました」

（『ABEMA NEWS』より）