タレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。第1子出産時のエピソードを明かした。

08年にシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏と結婚。井上氏の海外研修のため第1子を英国で出産した。

東原は「1人目で見せつけとかないと、どれだけ大変かっていうのを。絶対に見てほしかった！」と出産に井上氏を立ち合わせたことを明かし「外国の先生だったんですけど、夫の体を見て“君は何をしてるんだ？”みたいな。私凄い痛いのにそっちの方で凄い盛り上がっちゃって」と、井上氏の体格に興味津々の産科医の対応を回顧。

「生まれたと思ったら、なぜかその赤ちゃん夫の方に持ってっちゃって。“服脱げ”とか言って、夫が上半身裸でカンガルーケアしてた」とぶっちゃけ。隣に座っていた辻希美も大爆笑だった。

カンガルーケアとは出産直後の赤ちゃんと母親が素肌で抱き合い、親子のスキンシップを図るケア方法。呼吸や心拍数が安定し、子宮の外の環境に早く慣れることができると言われている。