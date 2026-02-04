自身が脚本を手掛ける物語世界を原点に、音楽を表現する19歳のソロアーティスト・Luciela（読み：ルシエラ）が、1st EP『遺花』を本日リリースし、リード曲「RHIZANTELLA」のMVを公開した。

「RHIZANTELLA」は、ドラスティックにうねるベースラインとピアノから始まるイントロ、厚みのあるコーラスを重ねたボーカルが加わったサウンドが特徴的な1曲だという。まるで劇伴音楽のようなスケール感を持ち、内省的なテーマでありながらもアップテンポな疾走感が広がりを感じる作品に仕上がっているとのことだ。

さらに、今までベールに包まれていたLuciela本人が初めてMVに出演しており、主人公が夢の中でアーティスト・Lucielaとして活躍している姿を見る、という設定の中でそのLuciela役を演じているという。

さらに、初の顔出しとなるアーティスト写真も公開された。深いブルーの背景に、黒の装いと陰影のコントラストで、Lucielaの“静けさの奥にある衝動”を写し取った最新アーティスト写真となっている。

加えて、初のライブを開催することが決定した。＜0th One Man Live -遺花-＞と題して、6月25日に東京・WWWにて開催される。チケットオフィシャル一次先行受付を既に開始、同時にLucielaオフィシャルサイトも立ち上がっており、今後は様々な情報が出ていくので、ぜひこちらもチェックしてほしい。

◾️1st EP『遺花』

2026年2月4日（水）リリース

配信：https://orcd.co/luciela_ika ▼収録曲

M1.迷迭香

M2.LOVE SWALLOW

M3.テロメア

M4.Don’t bug me

M5.瘡蓋

M6.RIZHANTELLA

◾️＜Luciela 0th One Man Live -遺花-＞ 2026年6月25日（木）東京・Shibuya WWW

Open 18:15 / Start 19:00

料金：4,000円（税込）

※別途ドリンク代が必要になります。 ▼チケットオフィシャル一次先行受付（抽選）

https://eplus.jp/luciela/

期間：2月4日（水）20:00〜2月23日（月・祝）23:59 まで

※枚数制限 お1人様4枚まで申し込み可能

※年齢制限：6歳未満入場不可

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。 ▼Information

HOT STUFF PROMOTION

Tel：050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp