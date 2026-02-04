Cö shu Nieが、新曲「Hollow」を本日配信リリースした。

Cö shu Nieは、2025年9月にはメンバーの中村未来が共同代表取締役を務めるインディペンデントレーベル・「RVRNC」（読み：レヴェランス）を立ち上げたことを発表していた。そんな自主レーベル第2弾シングルとなった「Hollow」は、1990年代や2000年代のニューメタルやオルタナティブロックを彷彿とさせるサウンドだけではなく、J・ディラやハイエイタス・カイヨーテなどのアーティストにも通じる展開を混ぜ合わせることにより、激しさとグルーヴが共存するエクスペリメンタルな楽曲に仕上がったとのこと。また、ドラムにはベテランドラマーであるザック・ダンジガーが参加している。

「Hollow」は、配信リリースの前日である2月3日に開催されたCö shu NieのFC限定のライブで初披露されており、当日ファンの前でサプライズでのリリース発表になったという。

Cö shu Nieの公式YouTubeチャンネルには、「RVRNC」の共同代表でもあるKaz Skellington（カズ・スケリントン）がディレクションと編集を務めたリリックビデオも公開されている。また、ジャケットのアートワークはCö shu Nieの作詞作曲／ボーカル／ギター／キーボード／プログラミングなどを務める中村未来がキャンバスに描いた絵を使用している。

ジャケット写真