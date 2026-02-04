山川豊が、デビュー45周年記念曲「駅」を本日リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

「駅」は、冬の駅での男と女の切ない別れのシーンを描く演歌作品とのことで、山川本人が作曲を担当した作品になっている。

また山川豊が、兄の鳥羽一郎、甥の木村徹二と3人で歌唱しているシングル「あぁひとり旅」1月28日に発売されたので、こちらも是非チェックしてほしい。

◾️鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 シングル「あぁひとり旅」

2026年1月28日（水）発売

配信：https://lnk.to/ahhitoritabi 品番：CRCN-8816 定価：￥1,500（税込）

▼収録曲

1.あぁひとり旅

作詩：木村竜蔵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：遠山敦

2.海の匂いのお母さん

作詩：田村和男 / 作曲：船村徹 / 編曲：南郷達也

3.あぁひとり旅（オリジナル・カラオケ）

4.海の匂いのお母さん（オリジナル・カラオケ）