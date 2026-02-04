山川豊、冬の駅での男と女の切ない別れを描いたデビュー45周年記念作品「駅」本日リリース＆MV公開
山川豊が、デビュー45周年記念曲「駅」を本日リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。
「駅」は、冬の駅での男と女の切ない別れのシーンを描く演歌作品とのことで、山川本人が作曲を担当した作品になっている。
また山川豊が、兄の鳥羽一郎、甥の木村徹二と3人で歌唱しているシングル「あぁひとり旅」1月28日に発売されたので、こちらも是非チェックしてほしい。
◾️シングル「駅」
2026年2月4日（水）発売
配信：https://lnk.to/yamakawayutaka_eki
品番：CRCN-8819 定価：￥1,500（税込）
▼収録曲
1.駅
作詩：かず翼 / 作曲：やまかわ豊 / 編曲：竹内弘一
2.あんたのことが…
作詩：かず翼 / 作曲：やまかわ豊 / 編曲：竹内弘一
3.駅（オリジナル・カラオケ）
4.あんたのことが…（オリジナル・カラオケ）
◾️鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 シングル「あぁひとり旅」
2026年1月28日（水）発売
配信：https://lnk.to/ahhitoritabi
品番：CRCN-8816 定価：￥1,500（税込）
▼収録曲
1.あぁひとり旅
作詩：木村竜蔵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：遠山敦
2.海の匂いのお母さん
作詩：田村和男 / 作曲：船村徹 / 編曲：南郷達也
3.あぁひとり旅（オリジナル・カラオケ）
4.海の匂いのお母さん（オリジナル・カラオケ）
