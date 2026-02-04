Myukが、2ndアルバム『Celeste』を本日リリースした。さらに、各楽曲のプロデューサーや過去の対バン、バンドサポートなど関連アーティストからのコメントも合わせて公開された。

◆ ◆ ◆

◾️大貫みく（the peggies）

デビュー5周年、本当に本当におめでとう！

Myukちゃんと出会って、はじめは友達だったけど最近ではライブのサポートをさせてもらったりして、

一緒に歩みを過ごせて幸せです！

これからもMyukファミリーの輪を広げて、共に音楽の旅を歩んで行けたらいいなと思ってます！

愛に溢れたMyukという人間が大好きです！ラブ！

◆ ◆ ◆

◾️大橋ちっぽけ

アルバムリリースおめでとうございます！歌声を初めて聴いたのは7年近く前になるのですが、その時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。どんどん進化し続けているMyukさんに、楽曲提供という形で携わることが出来てとても光栄です。

「まるまる」は、大きな愛情をテーマにした、アルバムの中でも特にポップなサウンドの楽曲になっています。ぜひライブでも楽しんでいただきたいと思っています！

◆ ◆ ◆

◾️krage

Myukちゃんの歌声は、優しくて暖かい一方で、心を強く掴みにくるようなエッジがあると感じます。

その歌声は楽曲の物語を語る語り手のようでもあり、切望する主人公のようにも思えます。

その相反する感情が共存する歌声が、いつの間にか楽曲の物語の中にいるような感覚にさせてくれる。

そんなMyukちゃんの魅力が詰まった素敵なアルバムのリリース、本当におめでとうございます！

◆ ◆ ◆

◾️Suiet

2ndAL｢Celeste｣リリースおめでとうございます。

提供させて頂いた楽曲｢Celeste｣のレコーディング時、私も同席させて頂いたのですが、可変的で表情豊かな伸びのある声、そして自身の声を操る繊細な表現力に驚嘆しました。まるで楽器のようでした。この曲をMyukさんが歌ってくれて本当に良かったと音源を聴くたびに思います。

◆ ◆ ◆

◾️センチミリメンタル

初めてMyukさんの歌聴いた時のことをよく覚えています。その時はまだMyukとは違う名前で活動をされていた頃で、中でも「青空なんて飛びたくなかった」という曲が特に印象的でした。

祈りのような歌だ、と感じていました。

その頃からずっと、いつか一緒に仕事をしたいと思っていたので、今回ご一緒できて嬉しいです。

しかも、ご一緒できたそのアルバムが「青空 / 空（から）」をテーマにしているということも、何か深い縁のようなものを感じています。

アルバムリリース、おめでとうございます。

◆ ◆ ◆

◾️ナツノセ

「花はかぐや」でご一緒した際、Myukさんの澄み渡りながらも芯のある歌声と力強さ、とりわけ楽曲をMyukさん一色に染め上げるような民謡のこぶしの表現力が素晴らしく心打たれた事を今でも鮮明に覚えています。どの楽曲にもMyukさんにしか宿らせる事の出来ない色彩があり、『唯一無二』という言葉が自然と浮かんでしまう、そんな存在だと感じます。これからも、Myukさんの表現で大きな青空を羽ばたいていかれるのを楽しみにしております。

◆ ◆ ◆

◾️西野恵未

Myukさん、アルバムリリースおめでとうございます！

私は主にライブでみゆちゃんとご一緒させてもらっていますが、

みゆちゃんの歌と共にピアノを演奏していると

音楽的にはもちろん、宇宙やおとぎ話のような異世界へも旅することができます。

唯一無二の歌声で彩られる景色に、”世界は美しい”といつも思わせてくれます。

これからも強く儚く、歌い続けてくださいね。

心よりお祝い申し上げます。

◆ ◆ ◆

アルバム『Celeste』は、先行配信の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲がラインナップ。全曲が視聴できるトレイラー映像も公開中のため、是非チェックしてほしい。

https://youtu.be/m_vz97c8X0s

合わせて、アルバムを引っ提げての3月開催予定のライブツアーにて追加公演＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026〜Extra Edition〜＞が開催決定した。5月18日に福岡INSA、5月23日に北海道 札幌近松で実施予定だ。本日よりMyukオフィシャルファンクラブ「Secret Hz」にて最速のチケット先行受付がスタート。そして、Myuk初の台北公演＜Live In Taipei＞も5月16日に台北 SUBにて開催が決定した。

◾️2ndアルバム『Celeste』 完全生産限定盤 通常盤 2026年2月4日（水）CD＆デジタルリリース サブスク予約リンク：https://myuk.lnk.to/EMibEA

CD予約リンク：https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui

特設サイト：https://www.myuk-celeste.com/ ▼通常盤（CD only）

￥3,500（税込）

デジパック初回仕様 ▼完全生産限定盤（CD+BD）

￥7,000（税込）

三方背デジパック仕様

BDにて 「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」

2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録 ▼収録曲（通常盤 / 完全盤 / 配信 共通）

M1.雪唄 - yukiuta Prod by Myuk ※新曲

M2.まるまる Prod by 大橋ちっぽけ ※新曲

M3.Sakura Prod by 山口寛雄

M4.BlackSheep Prod by Guiano

M5.マリー Prod by Guiano

M6.じゅもんを唱える Prod by センチミリメンタル ※新曲

M7.花はかぐや Prod by ナツノセ

M8.グライド Prod by knoak

M9.Celeste Prod by Suiet ※新曲 ▼2ndアルバム『Celeste』 Myuk本人によるコンセプトメッセージ

心に空っぽを感じることがあった。

「この手には何にも無い、何者にもなれない」

そんな無力さ。 この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。

茜、群青、黄金色、漆黒、

四季折々の美しさ。 自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。

それは0であり、無限であるということ。 空っぽも、きっとそう悪くはない。 悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。

あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。

虚っぽな空色 「Celeste」

あなたのそばにありますように。

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼福岡

2026年5月18日（月）福岡INSA

OPEN 18:30 ／ START 19:00

全自由 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：キョードー西日本 TEL：0570-09-2424

https://www.kyodo-west.co.jp/ ▼北海道

2026年5月23日（土）札幌近松

OPEN 18:00／ START 18:30

全自由\5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：SMASH EAST TEL：011-261-5569

http://www.smash-east.com/ ▼台湾

OFF TIME presents：Myuk Live in Taipei 2026

2026年5月16日（土）

台湾 SUB

18:00 OPEN／ 19:00 START

愛心票NT 1000/ 一般預售NT 1,700 / 現場NT1900 ▼MyukオフィシャルFC「Secret Hz」先行

2026年2月4日（水）20:00〜2月8日（日）23:59

https://yodel-app.com/myuk/ ▼オフィシャルHP先行＜抽選受付＞

2026年2月9日（月）12:00〜2月23日（月・祝）23:59

https://l-tike.com/myuk/ ▼MyukオフィシャルFC ”Secret Hz”

Myukの最新情報やオフショット、ここでしか見られないスペシャルコンテンツをお届け

https://yodel-app.com/myuk/