muqueが2月4日(水)にリリースしたニューデジタルシングル「DARK GAME」のMVを公開した。

MVは「百鬼夜行」をテーマに、人間と妖怪が共存する街を舞台に描かれた映像となっている。muqueと共に天狗や青鬼、河童などの妖怪たちが街に現れる様子を、ダークでシネマティックな映像表現で構築。監督は、野田洋次郎、BAD HOP、kZmなどの映像作品を手がける映像ディレクター・Ryo Sudaが務めた。

2025年末、ベーシスト・Lenonの卒業を経て3ピース編成へと移行したmuque。その新体制で2026年最初に放ったシングルが「DARK GAME」だ。

ドラマチックなストリングスフレーズとトラップライクなビートが交錯するイントロは、冒頭からこれまでのmuque像を鮮やかに裏切る。HIP HOPを基調としたビートメイクに、鋭く攻撃的なサウンドデザインが重なり、takachiの表現はトラックメイカーとして新たなフェーズへと踏み込んだ印象を与えている。

そのスリリングなサウンドスケープの上で、Asakuraのボーカルはさらに深みを増し、楽曲世界に強烈な没入感をもたらす。ファンタジーの気配を帯びた世界観の裏側には、「狂わすの思想 暗示がけ偽装」といった支配や洗脳を想起させる言葉が潜み、ボーカリゼーションそのものにも研ぎ澄まされた鋭利さが宿る。表現手法を大胆に更新し、新章の幕開けを告げる「DARK GAME」。変化を恐れず進化を選び取ったmuqueの現在地と、その先に広がる未来を強く印象づける一曲と言えるだろう。

muqueは、4月15日(水)に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースすることも決定している。アルバムタイトル『GLHF』は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。

TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめ、今のmuqueを象徴する全10曲(予定)を収録。初回生産限定盤には2025年7月31日に開催されたワンマンライブ＜MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !” @ Zepp Shinjuku＞の模様を収録。ソールドアウトとなり熱狂を呼んだ一夜の空気感を、余すことなく体感できる映像作品となっている。

また、3月からは国内14公演にアジア5公演を加えたツアー＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞も開催予定だ。公演チケットは、現在先着先行受付中。アジアツアーのチケット詳細も順次発表予定とのことだ。

■2ndフルアルバム『GLHF』

2026年4月15日(水)リリース

Pre-order：https://asab.lnk.to/muque_2ndAL

◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞

2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre

6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House

6月25日(木) HongKong・PORTAL

7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei

7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定 チケット申込はこちら

https://eplus.jp/muque/