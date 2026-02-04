muque、「百鬼夜行」がテーマの新曲「DARK GAME」MV公開
muqueが2月4日(水)にリリースしたニューデジタルシングル「DARK GAME」のMVを公開した。
MVは「百鬼夜行」をテーマに、人間と妖怪が共存する街を舞台に描かれた映像となっている。muqueと共に天狗や青鬼、河童などの妖怪たちが街に現れる様子を、ダークでシネマティックな映像表現で構築。監督は、野田洋次郎、BAD HOP、kZmなどの映像作品を手がける映像ディレクター・Ryo Sudaが務めた。
2025年末、ベーシスト・Lenonの卒業を経て3ピース編成へと移行したmuque。その新体制で2026年最初に放ったシングルが「DARK GAME」だ。
ドラマチックなストリングスフレーズとトラップライクなビートが交錯するイントロは、冒頭からこれまでのmuque像を鮮やかに裏切る。HIP HOPを基調としたビートメイクに、鋭く攻撃的なサウンドデザインが重なり、takachiの表現はトラックメイカーとして新たなフェーズへと踏み込んだ印象を与えている。
そのスリリングなサウンドスケープの上で、Asakuraのボーカルはさらに深みを増し、楽曲世界に強烈な没入感をもたらす。ファンタジーの気配を帯びた世界観の裏側には、「狂わすの思想 暗示がけ偽装」といった支配や洗脳を想起させる言葉が潜み、ボーカリゼーションそのものにも研ぎ澄まされた鋭利さが宿る。表現手法を大胆に更新し、新章の幕開けを告げる「DARK GAME」。変化を恐れず進化を選び取ったmuqueの現在地と、その先に広がる未来を強く印象づける一曲と言えるだろう。
muqueは、4月15日(水)に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースすることも決定している。アルバムタイトル『GLHF』は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。
TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめ、今のmuqueを象徴する全10曲(予定)を収録。初回生産限定盤には2025年7月31日に開催されたワンマンライブ＜MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !” @ Zepp Shinjuku＞の模様を収録。ソールドアウトとなり熱狂を呼んだ一夜の空気感を、余すことなく体感できる映像作品となっている。
また、3月からは国内14公演にアジア5公演を加えたツアー＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞も開催予定だ。公演チケットは、現在先着先行受付中。アジアツアーのチケット詳細も順次発表予定とのことだ。
■Digital Single「DARK GAME」
2026.2.4(水) Release.
Download ＆ Streaming：https://asab.lnk.to/mq_darkgame
■2ndフルアルバム『GLHF』
2026年4月15日(水)リリース
Pre-order：https://asab.lnk.to/muque_2ndAL
◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞
2026年
3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00
3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00
3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00
3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00
3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00
3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00
3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00
3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00
3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00
4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00
4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00
4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00
4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00
4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00
6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre
6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House
6月25日(木) HongKong・PORTAL
7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei
7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL
▼チケット
All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込）
○Zepp公演のみ
All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）
2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）
※別途ドリンク代必要
※未就学児入場不可
※枚数制限4枚
※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定
チケット申込はこちら
https://eplus.jp/muque/
