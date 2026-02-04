[Alexandros]・川上洋平 × SennaRinが、2026年1月30日より公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌である「ENDROLL」のMVを公開した。

本楽曲「ENDROLL」は、川上洋平と、シンガー・SennaRinによるデュエットソングだ。作曲・編曲は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の音楽を手がける澤野弘之、作詞はSennaRin（作詞家表記:SENNARIN）が担当している。川上洋平によるエモーショナルかつ繊細な表現に、SennaRinの透明感と力強さを併せ持つ歌声が重なり、『キルケーの魔女』に描かれる表現や登場人物たちの葛藤や選択を深く映し出す一曲に仕上がっているとのこと。今回公開されたMVでは、映画本編とはまた異なる角度から「ENDROLL」の魅力を体感できる内容とになっているという。

是非、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とあわせて、本日発売のコンセプトEP『LOSTandFOUND』に収録されている挿入歌「CIRCE」「ENDROLL」をはじめとする楽曲の数々にも注目してほしい。

◾️『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』コンセプトEP『LOSTandFOUND』

2026年2月4日（水）発売

購入：https://sennarin.lnk.to/lostandfound_PKG

配信：https://sennarin.lnk.to/LOSTandFOUND © 創通・サンライズ ○通常盤（CD）

品番：VVCL 2843 金額：2,200円（税込）

© 創通・サンライズ

※『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』描きおろしイラスト仕様 [CD]

01.CIRCE

02.LAST

03.DELUSION

04.ENDROLL by 川上洋平 [Alexandros]×SennaRin

05.LOSTandFOUND

06.BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) by 澤野弘之 feat. SennaRin [bonus track]

07.ENDROLL -HaThA- 詳細：https://www.sennarin.com/news/archive/?580483

◾️『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 © 創通・サンライズ 公開：2026年1月30日より全国ロードショー ▼あらすじ

U.C.0105、シャアの反乱から12年――。 圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。

そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。 不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。

彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。 連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、

刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。 そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、

ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。 ▼関連サイト

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト

https://gundam-official.com/hathaway/

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式X

https://x.com/gundam_hathaway

◾️[Alexandros]ライブ情報 ◆＜YOU ARE WELCOME TOUR＞ 2026年 06月 14日（日）OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE

2026年 06月 22日（月）OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年 06月 28日（日）OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS

2026年 07月 03日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo

2026年 07月 09日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama

2026年 07月 22日（水）OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年 07月 30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya

2026年 08月 06日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch

2026年 08月 20日（木） OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka

2026年 08月 26日（水）OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ◆＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞ 日時：2026年10月31日（土）11月1日（日）

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

◾️SennaRinライブ情報 ◆＜SennaRin ONE MAN LIVE -LOST AND FOUND-＞

日程：2026年3月15日（日）

会場：恵比寿ザ・ガーデンルーム（The Garden Room）

バンドメンバー：伊藤ハルトシ（G）、田辺トシノ（B）、藤崎誠人（Dr）

料金：スタンディング 6,600円（税込） ▼チケット一般発売（先着）

受付期間：2025年12月6日（土）10時00分 〜

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sennarin-t/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sennarin/

イープラス：https://eplus.jp/sennarin/