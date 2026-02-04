『SPA！デジタル写真集 すみぽん「森ガールのヘルシーBODY」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

すみぽん（高倉菫）は、2001年生まれ、愛知県出身。T160。SNS総フォロワー数200万人超の“バスケタレント”。ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』ではアルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じる。最新情報はX（@su_n812）で発信している。

本作は、最新号の「週刊SPA！」で紹介しきれなかったグラビアカットを収録したデジタル写真集。“令和の森ガールスタイル”をテーマに撮影を敢行しており、童話のような世界観を表現している。

表紙には、口元に花を近づけたキュートなカットが採用されており、生花屋の店内でも撮影が敢行された。さらに森ガールらしく手編み帽子を被りながら、小ぶりでキュートなヒップもあらわに。薄いピンクのチューブトップのビキニ姿では、天女と思わせる透け透けの羽衣を身にまとい、滑らかな柔肌や美しい手の様相を披露している。

発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影：東京祐 ヘアメイク：イワタユイナ スタイリング：米丸友子

販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTH46YT

