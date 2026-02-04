上野優華が、約2年ぶりとなる新曲「結」をリリースした。あわせて、「結」MVを公開した。

本楽曲は、上野優華自身が作詞をし、「あなたが、あなたらしくいられますように」という強い願いを込め、心がちぎれそうなくらい辛い時でも「きっと大丈夫」と、聴く人の心に優しく魔法をかけてくれるような温かい楽曲に仕上がったという。

この楽曲の世界観を映し出すMVもまた、心温まる映像作品となっているとのこと。 映像は、上野がしゃがみながら歌うシーンからスタートし、彼女のありのままの姿が丁寧に切り取られている。間奏では、公園で子供のようにはしゃいだり、屈託のない笑顔で滑り台を滑り降りたりと、天真爛漫な姿が弾ける。柔らかな笑顔から少し切なげな眼差し、そして全てを解き放つかのような無邪気な姿まで、くるくると変わる多彩な表情から目が離せない、魅力あふれるMVになったという。

そして、2月7日には毎年恒例となるバースデーライブの開催も決定している。今回も2部制での開催となり、第1部には、サポートギターに松井ジャーマンJr.を迎えたこの日限りのスペシャルライブ。第2部では、完全トラックライブとなる。

◾️「結」（読み：ゆい）

2026年2月4日（水）リリース

BBWA-8／Bellwood Records

◾️＜上野優華 Birthday LIVE 2026 〜 love one 〜＞ 2026年2月7日（土）東京・渋谷LOFT HEAVEN

[1st]13:30 / 14:00

[2nd]18:00 / 18:30

Support Musician：Guitar 松井ジャーマンJr. ※1stのみ ▼チケット

[1st] https://livepocket.jp/e/loveone_2026

[2nd] https://livepocket.jp/e/loveone_2nd