高橋文哉「買った服がぬいぐるみ用だった」ネットショッピングでの失敗談連発に共演者ツッコミ「外で買いなよ」【クスノキの番人】
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の高橋文哉と女優の齋藤飛鳥が2月4日、都内で行われたアニメーション映画『クスノキの番人』公開記念舞台挨拶に、メガホンをとった伊藤智彦監督とともに登壇。高橋が、ネットショッピングでの失敗談を明かした。
【写真】高橋文哉と「めちゃくちゃ似てる」人気ボーイズグループメンバー
累計100万部を突破した東野圭吾氏原作の小説「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）をアニメーション映画化。理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった彼に、運命を変える出会いが訪れる。高橋は主人公・玲斗を演じる。
イベントでは、劇中の印象的なセリフ「愚かですね」にちなみ、自分は愚かだなと思ったエピソードについてトークを展開。齋藤は「駅とか家でもなんでもいいんですけど、エレベーターに乗る時にすぐ閉めちゃう」と告白して会場の笑いを誘い、「別に乗せてあげればいいのに（笑）。乗ろうとして『すいません』とか言ってくる人には開けますけど、極力来てほしくなくて。姿が見えなければとりあえず（閉ボタンを）押しますね。（極力）一緒には乗らないでください」とコメントした。
高橋は「僕はネットショッピングの注文ミスが非常に多い人でして、ファンの皆さんの中では当たり前のことで、数年前からいろんなところで言っているのですが、つい1週間前もやったんです」と苦笑し、「かわいいなと思って買った服がぬいぐるみ用だったり…」と吐露。齋藤が「えっ！？」と驚きつつ爆笑する中、高橋は「このTシャツかわいいと思って、めちゃくちゃ安かったんですね。Tシャツだけの物撮りの写真を見ていいなと思って買って届いたら、これくらい（ぬいぐるみサイズ）だったというのとか、一瞬で体を冷やせるハンディエアコンというのがあって、周りの人からは『まだそんなものができていない』と言われたんですけど、僕は可能性を信じたくて『これが現場にくれば革命が起きますね』と言ってキャストの皆さん分も買ったんですが、即日配達だったのに来ず、4か月後くらいに届いたらただの風を送る機械（扇風機）でした」と説明。さらに「ついこの前もサングラスがほしくて、買ったらなぜか同じものを2個ずつ買っていて、仲のいい友だちに配ったりしました。その度に僕は何をしているんだろうって思いますね」と失敗談を続々と披露し、齋藤からは「家を出なよ。外で買いなよ」と冷静なツッコミが飛んだ。
さらに、伊藤監督は「大阪で取材とかをさせてもらったんですけど、夜にみんなで牡蠣を食べたんですよ。出張中に牡蠣を食べるのがそもそも愚かですが、5人で食べて4人が翌日体調を崩しました。ただ、（元気な）1人に聞くと『牡蠣は食べたけど、あなた方の飲んだ唐辛子の入ったお酒のせいじゃないか』と。でもまあ、牡蠣で当たったら映画が当たるかなみたいな。ポジティブに捉えています」と告白。高橋は「それならばぜひ当たっていただきたい。僕も当たりたいくらいです」と話した。（modelpress編集部）
◆アニメーション映画「クスノキの番人」
◆高橋文哉、ネットショッピングでの失敗談告白
