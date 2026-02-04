らそんぶるが、1月28日にリリースした2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』のリード曲である「ロングヘアー」のMVを公開した。

「ロングヘアー」は、日常や生活などから溢れ出る等身大の想いをまっすぐに歌ったラブソングだという。揺れる気持ちを重ねながら、“心の隙間を埋めたい”という想いを描いた一曲となっているとのこと。

さらに、今作はらそんぶる初となるキャストを迎えたMVとなっており、伊藤彩華を起用している。

ミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』は、2025年に初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、“音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの“今”を閉じ込めた、新録4曲を含む全8曲入りのミニアルバムになっているという。

さらに、春にはアルバムを引っ提げたワンマンツアーの開催も発表された。愛知・名古屋はClub UPSET、大阪は梅田 Shangri-La、そしてファイナルは東京・恵比寿LIQUIDROOMというキャリア最大規模のツアーとなっている。

◾️2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』

2026年1月28日（水）リリース

配信：https://rasssem.lnk.to/2ndMiniAlbum 初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン）\6,300（税込）

通常盤：CD only \2,800（税込） ▼収録曲

1.ロングヘアー

2.START DASH★

3.カラフル

4.昼間の三日月

5.私のB面

6.ストロベリームーン

7.夢を見よう！

8.コンティニューして！ ▼購入者特典

『恋する少女はヒーローだった（demo）』[ 未配信音源 ] 1曲入りCD

◾️＜らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour「心のピースを探しに」＞ 2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM OPEN 17:00 / START 18:00 ▼チケット

All Standing 前売り：\4,500（税込／ドリンク代別）

All Standing（学割）前売り：\4,000（税込／ドリンク代別）※当日入場時に学生証の提示

イープラス最速先行：〜2026年2月25日（水）23:59

https://eplus.jp/rassembler/