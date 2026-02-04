Organic Callが、新曲「バカみたいな話」を本日配信リリースした。

今作は、前作「死にたい夜に音楽を」から約4ヶ月振りとなる新曲だ。 辛いことがあっても笑って誤魔化すような、生きるのが不器用な人に贈りたい1曲になっているという。

ジャケット写真

◾️ヒラタナオヤ（Vo, G）セルフライナーノーツ

不器用で弱いあなたの “味方でいたい” という願いを込めた唄。

守りたい、そばにいたい、同じ痛みを分け合いたい。

そんな当たり前で、でも簡単にはできない感情を描いた。

誰かを愛することは「自分を愛すること」なんじゃないかと思います。

さらに、2月8日に開催を控えた自主企画＜東京日輪音楽祭＞の会場で、本作のMVを撮影することも明らかとなった。＜東京日輪音楽祭＞は、2022年に東京・下北沢4会場サーキットとして初開催し、2024年の代官山UNITでの2ステージ開催を経て、第3回目となる今回は1,300人というキャリア最大キャパでの開催となる。なお、ライブ会場でのMVの撮影も初の試みとなる。

◾️＜Organic Call pre. 『日輪音楽祭』＞ 2026年2月8日（日）神奈川・川崎CLUB CITTA’ ▼チケット

料金：\5,400

一般発売：https://eplus.jp/tokyo-nichirinn/