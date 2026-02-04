Organic Call、新曲「バカみたいな話」本日配信リリース。＜東京日輪音楽祭＞にてMV公開収録決定も
Organic Callが、新曲「バカみたいな話」を本日配信リリースした。
今作は、前作「死にたい夜に音楽を」から約4ヶ月振りとなる新曲だ。 辛いことがあっても笑って誤魔化すような、生きるのが不器用な人に贈りたい1曲になっているという。
◆ ◆ ◆
◾️ヒラタナオヤ（Vo, G）セルフライナーノーツ
不器用で弱いあなたの “味方でいたい” という願いを込めた唄。
守りたい、そばにいたい、同じ痛みを分け合いたい。
そんな当たり前で、でも簡単にはできない感情を描いた。
誰かを愛することは「自分を愛すること」なんじゃないかと思います。
◆ ◆ ◆
さらに、2月8日に開催を控えた自主企画＜東京日輪音楽祭＞の会場で、本作のMVを撮影することも明らかとなった。＜東京日輪音楽祭＞は、2022年に東京・下北沢4会場サーキットとして初開催し、2024年の代官山UNITでの2ステージ開催を経て、第3回目となる今回は1,300人というキャリア最大キャパでの開催となる。なお、ライブ会場でのMVの撮影も初の試みとなる。
◾️「バカみたいな話」
2026年2月4日（水）リリース
配信：https://OrganicCall.lnk.to/AStupidStory
◾️＜Organic Call pre. 『日輪音楽祭』＞
2026年2月8日（日）神奈川・川崎CLUB CITTA’
▼チケット
料金：\5,400
一般発売：https://eplus.jp/tokyo-nichirinn/
関連リンク
◆Organic Call オフィシャルサイト
◆Organic Call オフィシャルX
◆Organic Call オフィシャルInstagram
◆Organic Call オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Organic Call オフィシャルTikTok