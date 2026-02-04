¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢¡Ö½ãÎø²Î¡×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1.1²¯²óÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¡¢¡Ö½ãÎø²Î¡×¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò3·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¡Ö½ãÎø²Î¡×È¯Çä20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢1·î13ÆüÈ¯É½¤ÎBillboard Japan¤Ë¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô1.1²¯²óÆÍÇË¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤µÏ¿¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤·¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢½é²»¸»²½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥ì¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢ÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ã½½¼þÇ¯µÇ° ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅÁÀâ¡ä¤è¤ê¡Ö½ãÎø²Î¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
◾️¡Ø½ãÎø²Î - 20th Anniversary Edition -¡Ù
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇÛ¿®¡§https://snkz.lnk.to/jinsei_bakusho
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§¥¢¥Ê¥í¥°¡Ê12¥¤¥ó¥Á¡Ë
²Á³Ê¡§\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê
SIDE A
1.½ãÎø²Î
2.½ãÎø²Î (BREAKS!¶MRN REMIX¡Ë
SIDE B
1.½ãÎø²Î¡Êfrom Live at ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à / 2013.08.10¡Ë
2.½ãÎø²Î (from THE FIRST TAKE)
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§¥¢¥Ê¥í¥°¡Ê7¥¤¥ó¥Á¡Ë
²Á³Ê¡§\2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê
SIDE A
1.½ãÎø²Î
SIDE B
1.½ãÎø²Î (BREAKS!¶ MRN REMIX¡Ë
◾️¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÉ÷Çµ·³ÃÄ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø·³ÃÄÅÁÀâ¡Á2026¡Á¡Ù¡ä
2026Ç¯
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬UNITEDLAB¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ëÀçÂæPIT¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
5·î24Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåZepp Osaka Bayside¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¡OPEN 17:30 / START 18:30
6·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþEX THEATER ROPPONGI¡¡OPEN 17:30 / START 18:30
¾ÜºÙ¡§https://www.134r.com/topics/event2026/
