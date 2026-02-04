事件を通報した電話の音声は、裁判所で申請すれば聞くことができます。

KNBの記者が聞いたところ、通報した交番相談員が必死に話す様子ややり取りが録音されていました。



取材をもとにやりとりを再現します。



通信指令

「はい110番警察、もしもし」

交番相談員

「おお奥田交番あ、あの、ご…強盗です」

通信指令

「はいもしもし」

交番相談員

「おお奥田交番に人が、あの刃物を持った者が暴れて入っております」

通信指令

「もしもし奥田交番ですか」

相談員

「奥田交番です。すぐ来てください」

相談員

「ああ警察官発砲してます」

通信指令

「警察官誰もいないの。警察官そこに誰もいないの」





中村さんの妻「あの音声録音を聞いて、こんなにひどい状態だったということを分かってもらいたい という思いがあります」清水勉弁護士「聞いたら一生忘れられないんじゃない。恐怖の感覚。現場にいて恐怖に陥っている人たちを守ろうという考えが通信指令室にない。そのことを問題にしないといけないのかなと思っています」ほかにも通信指令と現場の警察官とのやり取りなどが記録されていました。音声を聞くには名古屋高裁金沢支部で申請の手続きが必要です。