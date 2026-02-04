8年前に起きた富山市の奥田交番襲撃事件で、殺害された警備員の妻が警察の初動対応に問題があったと訴えている裁判の控訴審が、きょう始まりました。

原告側は、拳銃が奪われたことを警察が認識したのは、一審で示された時間よりもっと前だったのではないかと主張しました。



訴えているのは、事件で殺害された警備員中村信一さん（当時68）の妻です。

県警を管轄する県に損害賠償を求めています。





2018年6月に起きた奥田交番襲撃事件。島津慧大被告が交番所長を刃物で殺害して拳銃を奪い、奥田小学校そばで警備の仕事をしていた中村信一さんを射殺しました。一審で中村さんの妻は、夫が殺されたのは事件の通報を受けた警察が、すぐに周囲に避難を呼びかけていなかったためだと訴えました。去年9月の一審判決で、富山地方裁判所は「殺害される直前まで犯人が拳銃を発射する危険があったとは認識できず、避難を呼びかけていたとしても被害者が警告を聞き取れたかは明らかでない」として、訴えを退けました。中村さんの妻は控訴しました。そしてきょう、名古屋高等裁判所金沢支部で始まった控訴審。原告は一審の判決後に検察がまとめた証拠を閲覧した結果、拳銃が奪われたことを認識したのは、一審で示された時間よりもっと前だったと主張しました。一審判決では、駆けつけた警察官が午後2時21分から23分にかけて、交番所長から拳銃が奪われていることを認識し、県警本部に報告したとされました。中村さんが殺害されたのは2時24分ごろでした。しかし検察の捜査資料では、2時13分ごろにすでに到着していた警察官が拳銃の吊りひもが切られていることを認識したということです。原告側は、この段階で拳銃が奪われたことは認識でき、中村さんが射殺されるまで11分ほど時間があったとしています。きょうの裁判で大野和明裁判長は、到着した警察官が拳銃が奪われたかどうか認識できたのかを審理するため、被告の県側に交番所長が倒れていた現場写真を提出するよう求めました。一方、県側は「一審の通り警察の対応に問題はなかった」としました。裁判を終えて、中村さんの妻は会見を開きました。中村さん「これまでの裁判と視点が変わった発言が裁判長からあったのでその点はよかった。まだこのあとありますので、これからかなと思っています」原告は現場に駆け付けた警察官の証人尋問や、事件を通報した交番相談員の通報音声の再生を求めるとしています。