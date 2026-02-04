県内はきょうからあすにかけて、気温が急上昇する見込みです。

先日からのまとまった雪が残っている中、注意が必要なのが、雪どけによる屋根からの落雪です。



立春のきょう、日中の最高気温は富山市で11.1度と3月中旬並みでした。

注意が必要なのが屋根からの落雪です。

きょう、富山市八尾町では屋根雪に気をつけながら除雪する人の姿がありました。



雪かきをする住民

「屋根雪の下になって亡くなったっていう事故も聞きますので、今は前もって下ろしてあるんで落ちてくる心配はほぼないんですけど、やっぱ気をつけながらやります」





おととい、福井県敦賀市では1人暮らしの70代の女性が雪に埋まっているのが見つかり、死亡しました。女性は自宅周辺の雪かきをしていて、屋根からの落雪に巻き込まれたとみられています。こちらは国の防災科学技術研究所の実験映像です。人が乗っても壊れないこちらの木箱。屋根に見立てた2.6メートルの高さから落ちた雪で木箱は真っ二つに。雪の重さは30キロですが、落下により、箱に当たった時の衝撃は500キロ以上に相当します。県内はあすも晴れて、最高気温は富山市で12度の予想です。落雪に気を付けてください。軒下には不用意に近づかないほか雪かきはなるべく複数の人で行い特に屋根雪下ろしは安全を確保して行ってください。