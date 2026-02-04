【気象予報士解説】立春で早咲きのウメ見ごろに 富山県内週末の天気は
きょうは立春、まさに春の訪れを感じる暖かい1日でしたね。
富山市の県中央植物園でひと足早い春の便りを撮影しました。
ウメの花です。
富山市の最高気温が11.1度と、3月中旬並みとなる中、早咲きの品種が見頃を迎えています。
ウメの花が青空に映えて、本当にきれいですね。
こちらの「白難波」は、白い八重咲きの花が特徴です。
同じく八重咲きの「八重寒紅」は、鮮やかな紅色が目を引きます。
そして、ピンク色の可憐な花を咲かせているのが「一流」です。
いま紹介した品種は、今月中旬までですが、これから他の品種も咲き始め、来月中旬まで楽しめるということです。
そして、あすは、きょうよりさらに暖かくなりそうですね。
こちらは、あす午前9時の予想天気図です。
あすも高気圧に覆われるうえ、日本海にある低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、気温が上がります。
富山市の予想最高気温は12度で、引き続き3月中旬並みの暖かさになりそうです。
ただしこの暖かさは、あすまでです。
あさっての予想天気図を見ると、先ほどの低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、次第に西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。
週末からは、再び大雪に注意が必要です。
上空1500メートル付近の寒気の予想を見ると、7日土曜日からマイナス12度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、9日月曜日にかけて影響を及ぼしそうです。
気象台は、8日日曜日に大雪となる可能性が「中程度」あるとして、注意を呼びかけています。
春の暖かさから一気に真冬に逆戻りですね。
気温の変化が激しいので体調管理に十分、気をつけてください。
今度の日曜日は、衆議院選挙の投票日ですね。
雪の降り方によって、投票所までの移動が大変になる可能性があります。
早めに期日前投票を利用するのも一つの方法ですね。