きょうは立春、まさに春の訪れを感じる暖かい1日でしたね。



富山市の県中央植物園でひと足早い春の便りを撮影しました。



ウメの花です。

富山市の最高気温が11.1度と、3月中旬並みとなる中、早咲きの品種が見頃を迎えています。



ウメの花が青空に映えて、本当にきれいですね。



こちらの「白難波」は、白い八重咲きの花が特徴です。

同じく八重咲きの「八重寒紅」は、鮮やかな紅色が目を引きます。

そして、ピンク色の可憐な花を咲かせているのが「一流」です。





見頃は、いつまでですか。いま紹介した品種は、今月中旬までですが、これから他の品種も咲き始め、来月中旬まで楽しめるということです。そして、あすは、きょうよりさらに暖かくなりそうですね。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。あすも高気圧に覆われるうえ、日本海にある低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、気温が上がります。富山市の予想最高気温は12度で、引き続き3月中旬並みの暖かさになりそうです。ただしこの暖かさは、あすまでです。あさっての予想天気図を見ると、先ほどの低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、次第に西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。週末からは、再び大雪に注意が必要です。上空1500メートル付近の寒気の予想を見ると、7日土曜日からマイナス12度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、9日月曜日にかけて影響を及ぼしそうです。気象台は、8日日曜日に大雪となる可能性が「中程度」あるとして、注意を呼びかけています。春の暖かさから一気に真冬に逆戻りですね。気温の変化が激しいので体調管理に十分、気をつけてください。今度の日曜日は、衆議院選挙の投票日ですね。雪の降り方によって、投票所までの移動が大変になる可能性があります。早めに期日前投票を利用するのも一つの方法ですね。