寒ぶり宣言ないまま…立春迎える 漁獲量も少なく 氷見漁港
きょうは立春、暦の上では春の訪れで寒の時期が終わりましたが、こちらの「寒」は、本格的なシーズンを迎えないままです。
氷見の冬の味覚、ブリは不漁が続いていて「ひみ寒ぶり宣言」が出されないまま立春を迎えました。
富山湾の冬の味覚の王者、寒ブリ。
あぶらののった刺身に、出汁にくぐらせて味わうブリしゃぶなど様々な料理が楽しめます。
しかし、今シーズン、氷見漁港では不漁が続きました。
豊漁だった昨シーズンは12月に160トン水揚げされていて、今シーズンはその2割にも届きませんでした。
さらに先月・1月に氷見漁港で水揚げされたブリは3.8トン。
去年の1月は77トンで、大きく下回りました。
氷見漁業協同組合は例年、ブリの大きさや本数などをもとに「ひみ寒ぶり宣言」を出していますが、今シーズンは立春のきょうまで出していません。
県水産研究所は、今シーズンは海水温が高い範囲が沖合まで広がっているため、ブリの群れが富山湾を通らずに南下した可能性があるとみています。
今シーズンは寂しい状況ですが寒ぶり宣言が出なかったシーズンは過去にもあります。
気が早いですが、来シーズンは豊漁に期待したいですね、