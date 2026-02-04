Jリーグのシーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で開催される特別大会「明治安田百年構想リーグ」は6日に各地で開幕する。特別大会開幕を記念し、レジェンドサッカーマンガの主人公たちが各方面で盛り上げている。

日本最大級の電子コミックプラットフォーム「LINEマンガ」では、“レジェンドサッカーマンガ無料大開放”を実施中だ。まずは第1弾として、日本が世界に誇る大人気漫画「キャプテン翼」全話を今月1日から7日まで無料公開している。

第2弾では、世界累計発行部数5000万部を突破し、映像化などでも注目を集めるサッカーマンガ「ブルーロック」が6日から19日までで50話無料キャンペーンを実施。さらに16日から来月1日までは第3弾として、J育成組織を舞台に主人公・青井葦人の成長が描かれた「アオアシ」の132話無料キャンペーンを行う。

試合会場のプレゼント配布では「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」による豪華コラボレーションが実現したことも話題だ。今月から来月にかけて行われる開幕期の対象試合において、3作品の主人公がデザインされた特製ブランケット合計76万枚を来場者にプレゼントされる。ブランケットの仕様は横100cm×縦70cmの大判サイズで、フリース素材。クラブごとにデザインされており、全クラブ60 種類に加えてJリーグ版1種類の61種類が制作された。

シーズン移行というJリーグにとって大きな転換点で実施される特別大会。主人公たちが作品の垣根を超えてサッカー界を盛り上げていく。