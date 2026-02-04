秋田犬と男の子の心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で92万2000回再生を突破し、「本当に賢い」「微笑ましい光景」「尊いが詰まってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：秋田犬に育てられた男の子→4年が経って…完全に立場が逆転している『愛おしい光景』】

秋田犬に育てられた男の子

TikTokアカウント「akitainurintaro」の投稿主さんは、『凛太郎』くんという秋田犬と暮らしています。凛太郎くんには、かわいい弟がいるそうです。それは、投稿主さんの息子さん。優しい性格の凛太郎くんは、息子さんを甲斐甲斐しくお世話したのだといいます。

息子さんにとっては、凛太郎くんは本当のお兄ちゃんのような存在です。産まれたときから一緒にいるため、凛太郎くんを頼ることも少なくなかったとか。大きくて強いお兄ちゃんに守られて、息子さんはスクスクと成長していきました。

立場が逆転している！？

そして、4年後…。息子さんは、ずいぶん大きくなりました。まだまだ凛太郎くんに守られているかと思いきや…？

紹介されたのは、怯える凛太郎くんをぎゅっと抱きしめる息子さんの姿でした。

実は、この日は雷が鳴っていたそうです。凛太郎くんは、雷が怖くて仕方ありません。ブルブル震えていたところ、息子さんが助けてくれたのだといいます。

震えてハアハア息を荒げる凛太郎くんの背後で、「大丈夫だよ」と励ます息子さん。その姿は、4年前の2人の関係が嘘のように思えるほど…。凛太郎くんに支えられた息子さんは、今では凛太郎くんより逞しく成長したのでした。

そんな兄弟の姿を見て、投稿主さんも思わずホッコリ。お互いに支え合う2人の関係は、見ているだけで心が温かくなりますね。

この投稿には「どちらも守られてて良いなあ」「胸キュンキュンだわ」「動物と育った子供ちゃんは心優しい子に育ちますよね」などの温かなコメントが寄せられています。

子守りが大好きな凛太郎くん

凛太郎くんは、赤ちゃんのお世話をするのが大好き！！赤ちゃんがお昼寝をしていると、いつもそばで見守ってくれるのだそうです。

とはいえ、凛太郎くんも眠気に勝てないときがあるそう…。ときには、なかなか眠れない赤ちゃんの隣で、先に寝てしまっていることもあるといいます。大好きな子供のそばにいると、ついつい安心して眠くなってしまうのかもしれませんね♡

凛太郎くんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「akitainurintaro」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「akitainurintaro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。