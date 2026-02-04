日向坂46大野愛実『ラジオスター』でドラマ初出演！表現力を活かした演技に期待

2026年春放送予定のNHK連続ドラマ『ラジオスター』に、日向坂46の大野愛実が出演する。大野は同作がドラマ初出演で、グループの加入から1年を待たずしての抜擢がファンの間でも大きな話題を呼んだ。そこで本記事では、大野が『ラジオスター』で演じる役柄などに触れながら、注目ポイントを紹介していきたい。

大野は、東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入すると、五期生楽曲の『ジャーマンアイリス』でセンターに抜擢された。グループの最新作である16thシングル『クリフハンガー』では初選抜にしてセンターポジションを務めている。加入から間もないメンバーでありながら、可憐なビジュアル、芯の強さ、パフォーマンスを際立たせる表現力などを兼ね備えており、次世代のエースに躍り出た印象だ。

そんな大野が出演するドラマ『ラジオスター』は、能登を舞台に、恩人の頼みで災害FMのラジオパーソナリティーを担当することになった主人公・柊カナデ（福地桃子）たちが奮闘するノンストップエンターテインメントドラマ。大野が演じるのは、能登の町に絆を取り戻したいとラジオ開局に参加した小野さくら（常盤貴子）と、その夫で料理人の小野政博（風間俊介）の一人娘である小野まなだ。まなは中学2年生で、祖母の家が大阪にあり、地震の後に半年間だけ大阪の学校に転校していた経験から、卒業後は能登を出て大阪の高校へ通いたいと考えている役どころとなっている。

ドラマ初出演となる大野は、本作への参加にあたり、「想いを言葉にすることはできても、それを相手に届けることは決して簡単ではありません」としつつ、それでも“伝えたいと願う気持ち”が人を前に進めるのだと作品の核を言葉にしている。さらに、「今作がドラマ初出演ということで緊張もありましたが、新たな一歩を踏み出す気持ちを、私の演じるまなと分かち合いながら成長できた時間でした。まなが一生懸命に想いを紡ぐ姿を、丁寧に、誠実に演じていきます」とコメントしており、キャラクターの感情を真正面から引き受ける覚悟が伝わってくる。

『クリフハンガー』のセンターでは、感情が生き生きと伝わってくる表情、思わず目を奪われるような笑顔で見る者を魅了している大野。そんな彼女が演技に挑戦するということで、SNSでも、「加入して間もない5期生が主演とか本当に凄すぎる」「すごい快進撃だ」などの声があがっており、期待を寄せているファンも多いようだ。ステージとはまた違うドラマという現場で、気持ちが相手に届く瞬間を一つずつ積み重ねていけるか。可能性を秘めた大野のさらなる活躍に期待したい。