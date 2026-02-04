「涙出てきた」山本舞香、橋本環奈の誕生日をサプライズ祝福「おいおいダウンエグいやつですやん」の声も
俳優の山本舞香さんは2月4日、自身のInstagramを更新。サプライズで俳優の橋本環奈さんの誕生日を祝ったことを明かしています。
【写真】山本舞香＆橋本環奈のツーショット
さらに「あなたは、みんなに愛情を分け与えられる人。そんな優しい環奈が大好きよ。今年もたくさん笑って、幸せな一年になりますように。Love you always」と、橋本さんへの愛あふれるメッセージをつづりました。
コメントでは、「愛でいっぱいですね」「おめでとうございます 舞香ちゃん可愛すぎる」「涙出てきた 幸せすぎる」「見てるだけで愛感じる」「画が素敵すぎる!!」「親友なんやね」「美女ふたりが！！」と、祝福と絶賛の声が寄せられています。
また「クロムとナイキのダウンめっちゃかっこいい」「リサが着てたクロムのダウン」「アウターイケてる！」「おいおいダウンエグいやつですやん」「超激レアダウン羨ましい」と、山本さんが着ている上着についての声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「愛でいっぱいですね」「Happy 27th birthday」「サプライズ登場成功」とつづり、橋本さんの誕生日を祝ったことを報告した山本さん。投稿には橋本さんとのツーショットや橋本さんのソロショット、誕生日パーティーの様子がうかがえる動画などを載せています。「環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした」とのことです。
「可愛い。本当に可愛い」同日、山本さんは自身のX（旧Twitter）も更新し、「私達の天使 27歳おめでとう。サプライズ登場成功。可愛い。本当に可愛い」とつづりました。また橋本さんも3日に自身のXにて、誕生日を報告。美しい着物姿を披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
