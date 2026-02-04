「有名ショコラティエ監修スイーツの完成度に感動…」コンビニ限定チョコスイーツ3品を実食レビュー
自分ご褒美にもバレンタインにも！ コンビニ限定チョコレートスイーツ3選
今回はフードライターの筆者が、コンビニスイーツの新商品の中からバレンタインシーズンらしいチョコレートスイーツを3品ピックアップしました。毎日頑張る自分へのプチご褒美にもぴったり！ ぜひチェックしてみてください。
【画像】ファミマに聞いた！2025年に売れた「スイーツ」
1. 【セブン】「クワトロチョコエクレア」397.44円
最初にご紹介するのは、セブン-イレブンの「クワトロチョコエクレア」397.44円（税込）。「パキッ」「ふわっ」とした異なる食感と、4種類のチョコレートを一度に楽しめる新発売のエクレアです。
エクレアの中には、クーベルチュールチョコレートを使用したチョコクリームと、濃厚なコクが特徴のダークチョコクリームが入っています。さらに、クリームの底にはコーティングチョコ、上にはホワイトコーチングがかかっています。
食べると、ふんわりエアリーなエクレア生地の中に、チョコクリームが惜しみなくたっぷり。そこにパリッとしたコーティングチョコがアクセントになり、食感の違いを楽しめます。2種類のチョコクリームはそれぞれ風味が異なり、最後まで飽きずに満喫できる一品です。
2. 【ファミマ】「ピエール マルコリーニ監修 ショコラと洋梨のクレープ」298円
続いては、ファミリーマートの「ピエール マルコリーニ監修 ショコラと洋梨のクレープ」298円（税込）。
ピエール マルコリーニは、ベルギー王室御用達のショコラティエとしても知られ、こだわり抜いたカカオから生まれるチョコレートが世界中で支持されています。同ブランドがコンビニスイーツを監修するのは、今回が初めてなのだそう。
中でも絶品なのは、焦がしバターが香るクレープ生地に、ショコラクリームとガナッシュクリーム、さらにショコラを引き立てるバニラの香りをまとった洋梨を包み込んだこちらのクレープ。袋を開けた瞬間に広がる、焦がしバターの香りに癒やされます。
食べてみると、しっとりとした食感で程よい甘みの洋梨の果肉と、甘さ控えめでカカオ感の強いショコラクリームとガナッシュクリームの組み合わせが相性抜群。
バターの風味が濃厚な薄焼きクレープ生地と合わさり、上品でバランスの取れた味わいに。まさにご褒美にふさわしい、高級感あふれるクレープです。
3. 【ファミマ】「ピエール マルコリーニ監修 2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」258円
最後は、ファミリーマートの同シリーズから、「ピエール マルコリーニ監修 2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」258円（税込）です。
こちらは、フランス産の発酵バターを使用したプレーン生地とショコラ生地の2層仕立てのバームクーヘン。コンビニスイーツとは思えない、美しいビジュアルも魅力です。
チョコレートは、バームクーヘンの表面には半分ほど、底面には全体的にかかっています。しっとりとしたバウムクーヘンにチョコレートの甘みが重なり、どこを食べても満足感のある味わいで、バターの香ばしさとチョコレートのコクを存分に楽しめる一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て、コンビニ限定のスイーツです。気になる商品があれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)