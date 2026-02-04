女優の加藤夏希（40）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。子だくさんを後押しした大物芸能人の助言について明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」の企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。

子だくさんになった理由について、「1人目妊娠して産まれたあとに、みの（もんた）さんに“産まれました”って言った時に、“子供は3人いた方がいいよ。社会ができるから”って言われて」と、みのもんたさんからアドバイスを受けたことを告白。「3人いた方がいいのかな?3人頑張ろうと思った」と振り返ると、スタジオからは驚きの声が上がった。

「3人産んで1年経った時に、3カ月の赤ちゃんを抱っこしちゃったんですよ」と回想。「もうこの時期の赤ちゃんに会えないんだと思ったら、産まれたての産声も聞けないんだって思ったら無性に悲しくなっちゃって、（夫に）“お願い、もう一人いけないかな”って頼んで4人目の妊活に入りました」と4人目を産む決意をしたことを明かした。

加藤は14年6月に一般男性と結婚。16年7月に長女、19年2月に長男、21年1月に次男、24年5月に次女を出産している4児の母。