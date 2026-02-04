衆院選で自民党を含めた多くの与野党が「消費減税」を公約に盛り込む中、自民関係者発で「消費税１２％」の情報が猛烈な勢いで拡散している件で、即座にＸで否定して火消しを行った自民・有村治子総務会長（参院議員）の投稿に、１２００件超のコメントが殺到している。

発言者がＸで「誤解を招く表現」と謝罪・撤回し、有村氏がＸで「高市総理が進退を掛け、自民党一丸となって全力で衆議院選挙を闘っている中、自民党として、消費税１２％を検討しているという事実はありません。当然、公約にも掲げておりません」と否定。しかし、拡散力が上回る事態となっている。

有村氏のＸには「デマでしたか」「迅速な否定ありがとうございます」と受け取る投稿もある。

一方で、昨年に自民税調議員が、飲食料品消費税２年０％と他品目１２％でほぼ釣り合う計算になるとの旨の発言をしていたことなどにも注目が集まり、自民公式の否定がないとして「自民党の税制調査会で消費税１２％への増税が議論されたことは本当に無いのですか？」「増税しないということを明言して欲しいところです」「不安です」「検討していませんではなく、やりませんと、はっきり言えば済むことなのに」「火の無いところに煙は立ちませんよ」「今は検討して無い、”今は”ってことですかね？」「公式からの否定はありますか？」「選挙が終わったら」「公式でしっかり否定が確実でイイと思う」「増税するんですか？しないんですか？」「今は検討してませんが、選挙が終わったら適切な税率について検討します！という話でしょうか」との問い合わせが殺到している。