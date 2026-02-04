【漢字クイズ】「弊害」or「幣害」正解はどっち？非常に間違えやすい問題！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「弊害」と「幣害」では、どちらが正しいでしょうか？

「弊」と「幣」は紛らわしいですよね。

正解は、「弊害（へいがい）」でした！

弊害とは、「害になること」「他に悪い影響を与える物事」を意味する漢字のこと。

単に障害というだけでなく、本来は有益なことや行為の裏側で、望ましくない悪い結果として生じる影響に使われます。

一方で「幣」が使われるのは、貨幣などを表す際に用いられる漢字なので、誤った使い方をしないよう注意が必要ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）