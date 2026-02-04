【漢字クイズ】「弊害」or「幣害」正解はどっち？非常に間違えやすい問題！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「弊害」or「幣害」正しいのは？
「弊」と「幣」は紛らわしいですよね。
いったい「弊害」と「幣害」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「弊害（へいがい）」でした！
弊害とは、「害になること」「他に悪い影響を与える物事」を意味する漢字のこと。
単に障害というだけでなく、本来は有益なことや行為の裏側で、望ましくない悪い結果として生じる影響に使われます。
一方で「幣」が使われるのは、貨幣などを表す際に用いられる漢字なので、誤った使い方をしないよう注意が必要ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部