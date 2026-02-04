信州と宇宙をつなぐもう一つのストーリーです。



駒ケ根市の高校生と下伊那郡松川町の町工場などが17年前から取り組んできた人工衛星が3日、ISS＝国際宇宙ステーションから宇宙に放出されました。



3日午後8時ごろ。ISSにある日本の実験棟「きぼう」から放出された3つの人工衛星。



そのうちの一つが、駒ケ根工業高校の宇宙航空研究グループが中心となり製作した人工衛星です。生徒たちが作ったのは、両手に収まるほど小さな10センチ四方の人工衛星。愛称は「てるてる」です。





側面にLEDが搭載されていて、全国から集めたメッセージを光のモールス信号に変えて地上に届けます。2009年に研究グループを創設して以来、毎年3年生がプロジェクトを引き継ぎ、松川町の町工場や北海道の大学と共同で取り組んできました。本来は、川上村の宇宙飛行士油井亀美也さんが「きぼう」から放出する予定でしたが、急遽、油井さんの帰還が早まったため、NASAの宇宙飛行士に引継がれました。3日、茨城県にあるJAXAの管制室で放出を見守った顧問の林厚志教諭は…駒ケ根工業高校 機械科 林厚志先生「（生徒たちは）感動したって。人工衛星がまさか作れるなんてということは夢にも思わなくて、その年その年のベストを尽くして、宇宙を知りたいという思いを持ってかなえてきたその積み重ねですね」「てるてる」はすでにプログラムされたメッセージを発信していて、今後は、観測イベントも計画されているということです。