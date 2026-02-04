軽自動車とスープラを融合させた大胆な発想

2026年1月9日から11日までの3日間、日本最大規模を誇るカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されました。

毎年恒例のこのイベントには、国内外の最新チューニングカーや未来を感じさせるコンセプトモデルが集結し、多くの自動車ファンで会場は終始にぎわいを見せていました。

そうした華やかな展示の中で、ひときわ来場者の視線を集めていたのが、日本自動車大学校（NATS）の学生たちによる制作車両です。

プロ顔負けの完成度と、学生ならではの大胆な発想が融合した展示は、毎年オートサロンの隠れた見どころとして注目されています。

今年も例外ではなく、若い感性が詰まったブースには足を止める人が後を絶たず、ネット上でも多くの反響が集まっています。

数多くの学生作品の中の1台として存在感を放っていたのが、NATS成田校カスタマイズ科の学生たちが手掛けた「C91スパイダー」です。

この車両は、ダイハツの軽自動車「コペン ローブ」をベースに、映画「ワイルド・スピード」シリーズでおなじみのトヨタ「スープラ」をモチーフとして制作された一台で、「軽自動車サイズで本気のスープラを作る」という挑戦的なテーマが貫かれていました。

完成した姿は、ただ似せただけのレプリカとは一線を画します。小さなボディの中に、スープラらしい迫力や存在感が巧みに落とし込まれており、遠目にはベース車両がコペンとは思えないほどの完成度です。実際、会場では何度も足を止めて写真を撮る来場者の姿が見られました。

制作を担当した学生に話を聞くと、今回のプロジェクトは2台同時進行だったといいます。

「10人を5人ずつのチームに分けて作業しましたが、状況に応じてチームを越えて手伝い合っていました」とのことで、限られた時間の中で効率よく作業を進めるための工夫がうかがえます。

フロントフェイスは特に苦労した部分だそうです。スープラ純正のフロントバンパーを使用しながらも、サイズの違いを埋めるため大幅な加工が必要でした。

中央部と両端を切り分け、全体で約20cm短縮するという大胆な手法を取りつつ、いかに純正らしさを損なわずにつなげるかが最大の課題だったと振り返ります。

軽自動車とスポーツカーという根本的なスケール差を自然にまとめ上げるため、何度も試行錯誤を重ねたそうです。

ボンネットやフェンダーもすべてオリジナルで製作されています。中央部分にはコペンの純正パネルを生かしつつ、サイドラインはスープラを強く意識した造形とすることで、両車の特徴を違和感なく融合させています。

オーバーフェンダーは発泡ウレタンで原型を作り、FRPで成形するという手法が採られ、軽量化とデザインの自由度を両立させています。

リアビューも抜かりはありません。リアフェンダーはフロント同様の方法で作り込まれ、バンパーやテールランプにはスープラ純正部品を採用しています。

大型ウイングはKUHLの協賛によるもので、下回りのライティング演出も映画の世界観を意識した仕上がりです。細部に至るまで、作品としての統一感が強く感じられました。

内装についても徹底したこだわりが詰め込まれています。映画に登場するスープラのブルー基調の内装を再現するため、もともと赤だったコペンの内装はすべて張り替えられました。

ステアリングはスパルコ製を装着し、印象的な大型タコメーターも忠実に再現されています。さらに、エアサスペンション用のタンクをNOS風に彩ったりなど、演出への妥協は一切ありません。

性能面でも単なる展示車両に留まらない工夫が施されています。インタークーラーにはGReddy製を採用し、ブローオフバルブにはテイクオフのプッシュンR SSを装着。

今後はECUのチューニングも視野に入れているとのことで、走らせる楽しさもきちんと考えられています。

このC91スパイダーは、2020年の東京オートサロンに展示された「A90スパイダー」へのオマージュ作品でもあります。

今回の会場では、そのA90スパイダーも隣に並べて展示され、来場者は新旧2台を見比べることができました。

しかもA90スパイダーは当時のままではなく、重量のあった鉄板パーツをFRPに置き換え、塗装も含めて全面的にリフレッシュされています。

さらに2台の統一感を高めるため、ウイングのカラーも調整されました。以前は黒だったA90スパイダーのウイングを、C91スパイダーに合わせてシルバーに塗り替え、映画の設定にも寄せたといいます。

過去作品をそのまま並べるのではなく、改良を重ねて完成度を高めている点からも、学生たちの真剣さが伝わってきます。

卒業制作として公道走行を前提にしている点も、この車両の大きな特徴です。展示時は極端に車高を下げていますが、エアサスを装着しているため、イベント後には実際に走行可能な状態へ調整される予定だそうです。

実際、会場やネット上ではさまざまな声が上がっていました。「発想が面白い」「軽自動車ベースとは思えない迫力」「可愛さと厳つさがあって好き」「ワイスピ愛が伝わってくる」「公道で走る姿を見てみたい」「次回作にも期待しかない」といった声が飛び交い、多くの人に強い印象を残したことがうかがえます。

東京オートサロン2026において、C91スパイダーは単なる学生作品の枠を超え、確かな存在感を放つ一台として、多くの来場者の記憶に刻まれました。