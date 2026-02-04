【ポテト食べ尽くし系！？】「ごめん、予定が…」思い当たる節！⇒落ち込む＜第18話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第18話 心当たりがありまくり【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ミチルさんが会ってくれなくなったのは、「あのときのフライドポテトが原因か……」とやっと気付いたシオンさん。ミチルさんのように自分の感情を笑顔で押し込めてしまう人もいるのです。ツバサさんが指摘してくれたおかげで、シオンさんは娘のダイエットが人付き合いに影響を与えることもあるのだと真剣に考えはじめました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
